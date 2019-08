Nachschlag: Kostenheranziehung

Marc Tirl/dpa Wie in der Bibel, so im Jugendamt: »Wer da hat, dem wird gegeben; wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden«

Es gehört zu den elementaren Regeln des Kapitalismus, dass derjenige, dem es schlecht geht, dafür bestraft wird, während diejenigen, die ohnehin genug haben, belohnt werden. Das gilt für Staaten und Unternehmen ebenso wie für Gruppen und Einzelpersonen. So berichtete der Deutschlandfunk am Sonntag über betreute Jugendliche: Diesen werden nämlich vom Jugendamt bis zu 75 Prozent ihres meist ohnehin spärlichen Ausbildungsgehalts als eine Art Kostenbeteiligung für ihre Betreuung in Heimen oder Pflegefamilien abgezogen. »Kostenheranziehung« heißt das im entsprechenden Paragraphen des Sozialgesetzbuchs VIII. Kein besonders großer Anreiz, sich eine Arbeit zu suchen. Da ist es naheliegend, dass viele es vorziehen, gar nicht zu arbeiten. Und so setzt sich auch bei denen, für die der Staat doch angeblich sorgen will, in etwas anderer Art durch, was die Bildungssoziologie das »Glück der Geburt« nennt – denn am Ende ist es die finanzielle Unterstützung der Pflegefamilien, die über das Schicksal der Betroffenen entscheidet. (row)

