Medizin und Moneten

Maurizio Gambarini/dpa Vor der Wirbelkörperversteifung lieber eine zweite Meinung einholen

Titanic gibt es seit bald 40 Jahren. Die Redakteure und Autoren des geschätzten Satiremagazins haben auch Arbeiten fürs Radio angefertigt. Letztes Jahr etwa produzierte der SWR das schreiend komische Hörspiel »The winner is ... Das Sonderpreisdebakel«. Autoren und Performer sind Oliver Maria Schmitt und Hans Zippert. Sie setzen sich mit der Frage auseinander, wie man zu so einem Literaturpreis kommt. Mit Bestechung? Leider nein, wie Zippert erfahren muss, der in der fiktiven Story das Preisrennen gegen Hans Traxler verliert.

Beim Kulturradio WDR 3 sind diese Woche ältere Hörspielperlen aus dem Titanic-Umfeld im Programm. Noch bis Donnerstag werden täglich ab 19 Uhr drei Kurzstücke ausgestrahlt. Heute kommen von Peter Knorr und Robert Gernhardt »Der König der Trickbetrüger«, »Der Professor am Scheidewege« und das gemeinsam mit Bernd Eilert verfasste »Wort im Sturm«, allesamt WDR-Produktionen aus dem Jahr 1998, in denen auch Wolfgang Völz als Sprecher zu hören ist. Und wer etwas verpasst, findet die Stücke online im »Hörspielspeicher« des Senders.

Dorothea Brummerloh untersucht in ihrem Feature »Medizin, Moneten und Moral« (DLF 2019; Di., 19.15 Uhr, DLF), wie viele der zahlreichen OPs, die in deutschen Krankenhäusern täglich durchgeführt werden, ausschließlich dem Profitstreben der Krankenhäuser geschuldet sind. Michael Langer kümmert sich in »Lebenslaute« (DLF 2014; Di., 20.10 Uhr, DLF) nicht etwa um die Piepsereien von Maschinen an Krankenbetten, sondern um Bernie Krause, einen Forscher auf dem Gebiet der Biophonie. Krause zeichnet seit Jahrzehnten die Soundscapes unterschiedlichster Ökosysteme auf. Eine Tätigkeit, die Rückschlüsse auf Biodiversität erlaubt, allerdings auch viel Ruhe erfordert. Nach der sehnt sich die Hauptfigur von Irmela Brenders Stück »Junger Mann sucht ruhigen Posten« (RB/WDR 1965; Mi., 22 Uhr, DLF Kultur). Statt von Ehrgeiz ist er vom Wunsch nach Kontemplation erfüllt.

So gemütlich geht es in Jörg Buttgereits »Summer of Hate« (WDR 2018; Do., 23 Uhr, WDR 1 Live) nicht zu. Hier stehen die Morde der Manson Family in den späten 60ern im Mittelpunkt. Ein semidokumentarisches Stück, das trotz der dominanten Täterperspektive respektvoll mit den Mordopfern und deren Angehörigen umgeht.

Markus Metz und Georg Seeßlen beschäftigen sich im neuen Feature »Traumland – Deutschland durch fremde Augen gesehen« (DLF 2019; Fr., 20.10 Uhr, DLF) unter anderem mit der Selbstdarstellung der BRD im Ausland. Während um Touristen mit Weltoffenheit und vielfältiger Kultur geworben wird, sollen Geflüchtete mit großangelegten Kampagnen davon abgehalten werden, nach Deutschland zu kommen. Wie dieses widersprüchliche Verhalten zwischen angeblicher Gastfreundschaft und unverblümter Xenophobie von Nichtdeutschen bewertet wird, erfährt man in diesem Stück. Traumhaft eingesprochen hat Andreas Dorau die Texte zum Hörspiel »Traumprotokolle« (BR 2016; Fr., 21 Uhr, Bayern 2) von Theodor W. Adorno.

Zwei große französische Intellektuelle sind am Samstag mit Hörspielen im Radio präsent: Jean-Paul Sartre mit »Die schmutzigen Hände« (DRS 1969; Sa., 20 Uhr, SRF2 Kultur) sowie Annie Ernaux mit »Die Jahre« (HR 2018; Sa., 20 Uhr, DLF). Hörvergnügen am Sonntag versprechen Tomer Gardis »Broken German« (SWR 2017; So., 18.20 Uhr, SWR 2), Maren Kames’ »Luna Luna« (DLF Kultur 2019; Ursendung So., 18.30 Uhr, DLF Kultur) und Jens Rachuts »Schwesternmilch« (WDR 2012; So., 19 Uhr, WDR 3).

Am Montag, den 12. August, jährt sich der bis heute unaufgeklärte Tod von Delfin Guerra und Raúl Garcia Paret in Merseburg zum 40. Mal. Die »Initiative 12. August« aus Merseburg fordert eine Aufklärung des mutmaßlichen rassistischen Lynchmords an den kubanischen Vertragsarbeitern. Zur Demo am 12. August hat sie unter anderem auch im Interview mit dem Dresdner Coloradio vom 21. Juli mobilisiert.