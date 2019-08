Auf dem Sprung

Marc Tirl/dpa-Zentralbild/dpa »Schreiben ist ein Modus des Seins« (Hans Christoph Buch)

»Als ich Sarah Haffner im Herbst 1963 erstmals begegnete«; »Als ich Klaus Schlesinger Mitte der siebziger Jahre kennenlernte«; »Um meine erste Begegnung mit Uwe Johnson zu schildern … « In anekdotischem Plauderton eröffnet Hans Christoph Buch einzelne Texte seiner Sammlung »Tunnel über der Spree« – dem Anlass angemessen: Am 13. April feierte er seinen 75. Geburtstag und beschenkte sich mit »Traumpfaden der Literatur«, bei denen es sich freilich eher um Wege handelt, auf denen Buch Zeitreisen in die eigene Vergangenheit und in die der deutschen Literatur unternimmt. Die genannten Namen deuten es an: Es handelt sich oft um Personal, das einer heutigen, jungen Leserschaft kaum noch etwas sagen dürfte. Doch bietet Buch ausreichend Prominenz auf und plaudert – nicht immer diskret – aus dem Nähkästchen.

Alle hat er gekannt, und offensichtlich ist es ihm ein lustvolles Anliegen, diese Beziehungen zu präsentieren – nicht immer zugunsten der Porträtierten. Mehrfach bekommt Grass sein Fett weg, in einem Ton, der repräsentativ ist für das meinungsstarke Werk: »Es war schwer, fast sogar unmöglich, mit Günter Grass befreundet zu sein, weil er sich mit subalternen Höflingen umgab, die allem, was er sagte, schrieb und tat, ihren Segen erteilten, während er allergisch reagierte auf Kritik.«

Das ist pointierter als manch andere etwas flott notierte Positionierung Buchs – ein generelles Problem seiner arg flüchtigen Texte. Denen hätte ein genaues Lektorat gutgetan, etwa wenn Buch munter zwischen »Kuba« und »Cuba« wechselt und die eine oder andere Stilblüte nicht unterlassen kann: »Gerd-Peter Eigner war kein anämischer Poet, der sein spärliches Haar zu lyrischen Arabesken wand.« Den Geist seiner Texte charakterisiert Buch anhand einer Selbstkritik seines Beitrags über Paul Celan: »Dies wird ein Essay, wie ich ihn nicht mag: gespickt mit Zitaten sowie nicht zu Ende gedachten oder übers Ziel hinausschießenden Gedanken.«

Der sprunghafte Duktus hat auch pragmatische Gründe: Offensichtlich handelt es sich bei den Texten um Brotarbeiten, die Buch zu unterschiedlichen Anlässen verfasst hat. Es wäre schön gewesen, zu erfahren, wo und wann einzelne Texte entstanden bzw. erschienen sind. Immerhin weiß Buch nicht nur die Klatsch- und Tratschbedürfnisse seines Publikums mit allerlei Schnurren zu bedienen, vielmehr entwirft er einen Abriss einer literaturgeschichtlichen Epoche, die lange zurückliegt und einem, je nach Perspektive, als zum Glück überwunden oder leider verschwunden vorkommen mag: Die Alphatiere in Dichtung und Kritik gibt es heute nicht mehr.

Hans Christoph Buch aber ist noch aktiv: als auf ein Werk von mehr als 50 Büchern zurückblickender Autor und als Reisender, was in seinem Fall stets eine Symbiose war, ob als Kriegsreporter oder Erzähler. Auch mit dem »Tunnel über der Spree« bleibt er sich und seinem Credo treu: »Schreiben ist ein Modus des Seins, und die Literatur hat ihre eigene Wahrheit.« Hans Christoph Buch vermutlich auch.