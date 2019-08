Das Gequake der Marschfrösche

Felix Carey /robertworby.com/biography/ Lässt es zischen, zirpen, knallen und krachen: Robert Worby

Mit Harmonieregeln hatte Edgar Varèse nichts am Hut. Und obgleich er versucht war, möglichst alles in seine Kompositionen aufzunehmen, leugnete er, dass es einen direkten Zusammenhang seiner Musik mit Natur- und Industrieklängen gäbe. Pierre Schaeffer, Namensgeber der Musique concrète, einer Kompositionstechnik, bei der mit auf Tonträgern gespeicherten Geräuschen oder Klängen gearbeitet wird, nannte seine Reihe von fünf Etüden »Concert de bruits« (Geräuschkonzert). Erstmals wurde sie 1948 vom französischen Rundfunk in Paris gesendet, als Musik galt sie damals noch nicht.

Die Vorstellungen von Varèse und Schaeffer werden gegen alle auch heute noch existierenden Widerstände (Musikindustrie, Popflachsinn, Muzak) weiterentwickelt. So hat der Komponist Iain Chambers, Mitglied des Musique-concrète-Ensembles Langham Research Centre, jüngst das Label Persistence of Sound gegründet und mit drei Veröffentlichungen darauf gleich die Richtung vorgegeben, in die es gehen soll: Musique concrète, Field Recording und nicht klassifizierbare Musik, die diesen Genres gleichwohl mehr oder weniger zuzurechnen wäre.

Tonträger Nummer eins stammt von Chambers selbst und trägt den Titel »The Eccentric Press«. Eccentric Presses sind keine Maschinen zur Pressung von Exzentrikern wie dem »Brexiteer«-Premier Boris Johnson, sondern sogenannte Exzenterpressen, also Werkzeugmaschinen, besonders zum Stanzen und Pressen von Blechen, Kunststoffen usw. Chambers verbindet für seine Industriesymphonie Geräusche einer Station der Wuppertaler Schwebebahn mit denen dieser Pressen und anderer Maschinen aus verschiedenen Zeiten. Erinnert Maschinenlärm gemeinhin an Maloche, Entfremdung und Ausbeutung, so befreit Chambers diesen quasi vom Fluch der Arbeit. Seine Komposition ist Teil des Projekts »Sounds of Changes«, in dessen Rahmen im Verschwinden begriffene Industrie- und andere Geräusche konserviert werden sollen.

Ian Rawes arbeitet seit 2008 an einem Klangmosaik der Themse, von der Tower Bridge bis zum Marschland der Flussmündung. Auf seiner LP/CD »The London Sound Survey: Thames« bietet er seiner Hörerschaft eine kleine, aber feine Auswahl seiner Field Recordings. Zu hören sind etwa die Elektromotoren, die für das Heben und Senken der Tower Bridge sorgen, was mit angenehm melodiöser Eigenwilligkeit geschieht. Bernie Krause, der Dokumentarist des großen Orchesters der Tiere, lässt grüßen, wenn Rawes die Vogel- und Tierwelt der Allhallows Marshes bei Tag und Nacht gegenüberstellt, im Frühling wie im Sommer. Bei der Frühlingsaufnahme überlagert das Gequake der Marschfrösche das Brummen der Containerschiffe. Im Albert Basin der Londoner Docklands hat Rawes das arhythmische Schlagen von Hissleinen gegen metallene Flaggenmasten aufgezeichnet.

Robert Worby komponiert seit 50 Jahren. Das Album »Factitious Airs« verweist auf sein Interesse an den Techniken von Karl-Heinz Stockhausen, Pierre Henry und in den 50er Jahren produzierter elektronischer Musik.

Worby lässt es in seinem ersten Track mit dem Titel »Stumble Bum Junk Heap« zischen, blubbern, quietschen, zirpen, knallen und krachen, einen Halt auf dem Schrottberg gibt es nicht. Für »Cody’s Receiver« hat Worby Kurzwellenfragmente aus dem Radio aufgenommen und verfremdet. The »Blind Momentum of Catastrophe« bietet ineinander verwobene Klavierkakophonien, die gnadenlos zwischen den Lautsprechern hin und her jagen, um gen Ende eine zarte melodische Spur zu hinterlassen. Der Titel von Worbys LP/CD bezieht sich auf die erste wissenschaftliche Arbeit des Naturwissenschaftlers Henry Cavendish von 1766, die den Titel »Experiments on Factitious Airs« (Künstliche Luftarten) trug. Die Bezeichnung »Air« in seiner musikalischen Bedeutung geht ursprünglich auf das italienische Wort »Aria« zurück. Das Air weist zumeist eine leichte, fließende, liedähnliche Struktur auf. Und leicht und fließend klingt auch Worbys titelgebender Track »Factitious Airs«, bei dem die menschliche Stimme, die kontrolliert entströmende Luft, der Anflug eines konventionellen Liedes Ausgangspunkt des elektronischen Vielklangs ist.