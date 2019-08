Das Rostocker Friedensbündnis teilte am Montag mit:

Das Rostocker Friedensbündnis lädt zum Hiroshimatag, dem 6. August, an den Schwanenteich ein. Mit Texten, Gedichten und Musik wird an die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki 1945 erinnert. Es geht auch um Aktuelles: die gekündigten Verträge zur atomaren Abrüstung, die Kriegsgefahr am Persischen Golf und den Protest gegen Atomwaffen in Deutschland. Anschließend werden Kerzen auf das Wasser gesetzt. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Das Bremer Friedensforum informierte am Montag über eine Mahnwache in der Hansestadt:

Am 6. und 9. August jähren sich die Atombombenabwürfe der USA auf Hiroshima und Nagasaki zum 74. Mal. Mit einer Mahnwache erinnern das Bremer Friedensforum, IPPNW, Bremische Stiftung für Rüstungskonversion und Friedensforschung, Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigung der KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK), Juristen und Juristinnen gegen atomare, biologische und chemische Waffen, für gewaltfreie Friedensgestaltung (IALANA), Nordbremer Bürger gegen den Krieg und »#Aufstehen Bremen« an den Jahrestag. Die Jahrestage der Atombombenabwürfe werden traditionell zum Anlass genommen, vor den Gefahren der militärischen und zivilen Nutzung der Atomenergie zu warnen.

Die Mahnwache in Bremen findet am Dienstag, 6. August, in der Zeit von 12 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz statt. Xanthe Hall, Clara Tempel und Katja Tempel werden sprechen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, Blumen mitzubringen, um auf dem Marktplatz das Friedens- und Antiatomzeichen auszulegen. Ein gemeinsamer Friedenstanz beendet die Veranstaltung.

Kerstin Köditz, Sprecherin für antifaschistische Politik der sächsischen Landtagsfraktion von Die Linke, erklärte am Montag zu mindestens 55 im ersten Halbjahr 2019 im Freistaat registrierten antisemitischen Straftaten:

Die Werte sind vorläufig und werden sich durch Nachmeldungen erfahrungsgemäß noch deutlich erhöhen. Die nun vorliegenden Zahlen zeigen aber bereits, dass es leider keine Trendwende gibt, sondern das Fallaufkommen auf einem hohen Niveau bleibt. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2018 wurden 138 antisemitische Straftaten im Freistaat registriert, 2017 waren es 118 Fälle gewesen.

Zuletzt handelte es sich überwiegend um Parolen, die im öffentlichen Raum geschmiert oder gerufen wurden, auch das Internet gewinnt zunehmend an Bedeutung für judenfeindliche Propaganda und beispielsweise die Leugnung des Holocausts. Aus den vorliegenden Daten ergibt sich unter anderem, dass infolge der Veröffentlichung eines antisemitischen Artikels im Bornaer Stadtjournal Ende April 2019 wegen Volksverhetzung ermittelt wird. In die Statistik gingen ferner einige Sachbeschädigungen sowie mindestens eine Körperverletzung ein. Die meisten Fälle wurden in den Städten Leipzig (10), Dresden (7) und Chemnitz (5) registriert. Abgesehen von drei Taten handelt es sich nach polizeilicher Bewertung durchgehend um rechtsmotivierte Kriminalität. (…)