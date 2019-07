Tut nicht weh

Phil Noble/REUTERS Alles so schön bunt hier: Carlos Cruz-Diez bemalte auch Schiffe

Am Samstag starb der venezuelanische Künstler Carlos Cruz-Diez im Alter von 95 Jahren in Paris, wo er seit den 60er Jahren lebte. Auch wenn er in Nachrufen gerne als Vertreter der Kinetischen Kunst bezeichnet wird, also einer Kunst, in der die Bewegung integraler Bestandteil ist, so war er doch vor allem ein künstlerischer Erforscher der Farben und ihrer Wirkungsmöglichkeiten. Das Zusammenspiel verschiedener Farben, ihre systematische Anordnung sowie die Veränderung der Wahrnehmung durch die Bewegung der Betrachter, rechtfertigen für Cruz-Diez’ Werk eher die Bezeichnung der Op-Art, der optischen Kunst.

Die von ihm als »Farbadditionen« bezeichneten Serigraphien entwickeln ihre Kraft durch die Interferenzen zwischen den streng geometrisch formatierten Farben, die auf der Retina der Betrachter ganz eigene Reaktionen hervorrufen. Solche Farbadditive fanden zum Beispiel auch Anwendung als Stoffmuster der Zuschauersitze und des Bühnenraums im Konzertsaal in Caracas. Eine andere von Cruz-Diez als »Physichromie« bezeichnete Serie setzt zur vollen Entfaltung ihrer Wirkung die Bewegung des Publikums voraus. Die geometrische Strenge, 3-D-Effekte und das changierende Farbspiel in seinem Werk erinnern auch an die Arbeiten des ungarischen OP-Art-Künstlers Victor Vasarely, der das Rautenmuster für das Firmensignet von Renault entwickelte. Cruz-Diez hat die Kraft seiner Licht- und Farbspielexperimente auch auf den Raum ausgedehnt und ihre Kraft in zahlreichen Ausstellungen weltweit unter Beweis gestellt. Die beeindruckende Wirkung auf das Publikum machte ihn begehrt: Er bekam Aufträge zur architektonischen Raumgestaltung und für Skulpturen im öffentlichen Raum, seine Kunst wurde in vielen Ausstellungen weltweit gewürdigt und in zahlreichen internationalen Museen präsentiert.

Cruz-Diez bediente sich der wissenschaftlichen Erkenntnissen der Chromatikforschung und spielte mit der Funktionsweise der menschlichen Netzhaut. So eindrucksvoll das Werk aufgrund der starken visuellen Kraft seiner Farbspiele und Täuschungseffekte ist, es tat niemandem weh und eignete sich nur zu gut als Dekor in unterschiedlichsten Kontexten. Marcel Duchamp prägte den Begriff der retinalen Kunst, die sich damit begnügt, auf das Auge einzuwirken, ohne das Denken zu verändern. Besser lässt sich die Kunst von Cruz-Diez kaum beschreiben.