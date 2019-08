ARD Degeto/ Long Way Home Productions Allein in einem fahrenden Zug: Für den fünfjährigen Saroo (Sunny Pawar) beginnt eine Odyssee: »Lion – Der lange Weg nach Hause«

Lion – Der lange Weg nach Hause

Heute ferne Welten, die den Europäern nicht fern sind, weil sie überall ihre Waren verkaufen wollten; und war der Kunde nicht willig, so brauchte man eben Gewalt. Hier ist die ganze Sache etwas rührseliger dargestellt – und es geht ums Kaufen, nicht ums Verkaufen. Indien, 1986: Der fünfjährige Saroo lebt in einem Dorf am Rande einer Eisenbahnlinie. Beim Klauen von Kohle von den Güterzügen schläft er versehentlich im Zug ein – und landet Tage später in Kalkutta, wo er in ein Waisenhaus gesteckt wird. Schließlich adoptiert ihn ein australisches Ehepaar und bringt ihn nach Tasmanien. 20 Jahre später lässt der Gedanke an seine Herkunft Saroo keine Ruhe. GB/USA/AUS 2016.

Das Erste, 20.15

The Assassin

Yinniang wird in jungen Jahren von einer Nonne in einer Kampfschule erzogen und zur Profikillerin ausgebildet. Als sie bei einem Auftrag versagt, schickt man die Kriegerin und Tochter eines chinesischen Generals in ihre Heimat zurück, um dort den Mann zu töten, dem sie einst versprochen wurde. Düster! Nonnen eben! TWN/CHN/HK/F 2015.

Arte, 21.55

Das Atomwaffenkartell – Ende der Abrüstung?

Düster, ja. Die Auslöschung der Menschheit bleibt weiterhin eine akute Gefahr. Ausgerechnet zum 70. Jahrestag der Gründung der NATO werden wichtigste Abrüstungsverträge annulliert oder stehen vor dem Aus: Der INF-Vertrag zum Verbot nuklearer Mittelstreckenraketen und der New-Start-Vertrag zur Begrenzung der Zahl strategischer Atomwaffen, beides Grundpfeiler einer Entspannungspolitik. Ein neuer Rüstungswettlauf droht. Wer ist schuld? Immerhin: Der Film deckt auf, dass US-Rüstungskonzerne wie Honeywell, Northrop Grumman oder Bechtel die neue Nukleardoktrin der USA mitschreiben und sich dadurch Milliardengewinne sichern.

Das Erste, 22.35

Die jüngsten Opfer der Mauer

Über 30 Kinder und Jugendliche kommen an der italienischen Sektorengrenze im Mittelmeer und an der innereuropäischen Grenze in der Ägäis ums Leben. Sie werden ertränkt oder nicht aus akuter Lebensgefahr gerettet. Europäische Kinder spielen am Strand, direkt an der Kaimauer beginnt Nichteuropa, wo Menschen schlicht nicht geholfen werden muss. Der 15jährige G. K. aus Nigeria will seine Heimat verlassen. Er ertrinkt bei seinem Fluchtversuch in der – Elbe. Und wer es jetzt nicht verstanden hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen.

Das Erste, 23.20