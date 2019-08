Entbehrliche Nation

Leah Millis/Reuters US-Präsident Donald Trump am 26. Juli 2019 im Oval Office

Madeleine Albright – die Frau, die Joseph Fischer das Kriegführen als Element grüner Politik nahegebracht hat – prägte den Satz, die USA seien die »Indispensable nation«, die »unentbehrliche Nation«. So führen sie sich tatsächlich seit ihrem Sieg im ersten Kalten Krieg auf: als käme niemand an ihnen vorbei.

Was die USA jetzt an neuen Sanktionen gegen Russland eingeführt haben, klingt zunächst einmal wie gehabt: Russland habe mit dem – ihm unterstellten – Anschlag auf den früheren Doppelagenten Sergej Skripal gegen ein US-Gesetz zur Kontrolle chemischer Waffen verstoßen. Genausogut könnte das New York Police Department demnächst Strafzettel verschicken, wenn jemand am Berliner Alexanderplatz sein Auto im Halteverbot abstellt. Die neuen Sanktionen sollen imposant klingen: keine Beteiligung von US-Banken mehr an der Plazierung russischer Auslandsanleihen, Washington verspricht Vetos gegen alle eventuellen Kreditzusagen für Russland durch internationale Finanzinstitutionen; laufende Kredite sollen nicht verlängert werden.

Das Problem ist, wie immer, das Kleingedruckte. Erstens hat Russland unter Wladimir Putin seine Auslandsverschuldung drastisch zurückgefahren, die Verbindlichkeiten gegenüber dem »Pariser Klub« wurden schon in Putins erster Amtszeit vorfristig zurückgezahlt, und heute beträgt die russische Auslandsschuld nur etwa sechs Prozent des Bruttosozialprodukts. Das ist schon langweilig solide, und so kommt es, dass US-Banken lieber mit Russland ins Geschäft kommen würden als Russland mit ihnen. Daher zweitens die Hintertürchen: Geldinstituten der USA – und in Verlängerung generell solchen, die auch mit den USA Geschäfte machen und so Zielscheibe sogenannter Sekundärsanktionen werden könnten – ist zwar demnächst verboten, an der Ausgabe russischer Staatsanleihen teilzunehmen. Am Sekundärhandel, wenn die Papiere erst mal auf dem Markt sind, dürften sie dann schon teilnehmen, wenn sich jemand findet, der diese Anleihen plaziert. Kleiner Hinweis: Es gibt da ein Land, dessen Name mit C beginnt, das inzwischen über einen ganz ansehnlichen Finanzsektor verfügt. Ebenso verbieten die Sanktionen, Russland Kredite in ausländischen Währungen zu gewähren – aber Darlehen in Rubel wären theoretisch denkbar. Das ist völlig lächerlich: Kredite in Rubel könnte Russland, wenn es wollte, durch Gelddrucken tilgen. Im übrigen verstärkt eine solche Anlage der Sanktionen nur die Abnabelung Russlands von der sogenannten Weltwirtschaft. Russland und China stellen ihren bilateralen Handel zunehmend auf die eigenen Währungen um und lassen den Dollar einen grünen Zettel sein.

Entsprechend gelassen ist die russische Reaktion: Das sei alles nichts Neues. Ist es auch nicht. Und die USA werden irgendwann merken, dass sie nicht mehr ganz so unentbehrlich sind, wie sie sich das einbilden und wie der Rest der Welt es auch glauben soll. Dabei ist der Kaiser schon in Unterwäsche.