Leichtfertiger Vorwurf

Mit großer Mehrheit stellte sich der Rat der Stadt Bielefeld am 11. Juli gegen die BDS-Bewegung (Boykott, Desinvestition, Sanktionen). Die gegen die völkerrechtswidrige Besatzungspolitik der israelischen Regierung gerichtete Kampagne sei, heißt es in dem Beschluss, »klar antisemitisch«. Die Ratsmitglieder unterstützten damit entsprechende Beschlüsse des Deutschen Bundestags vom Mai 2019 und des NRW-Landtags vom September 2018. Mit dem nachstehend dokumentierten »Appell« wandte sich die »Bielefelder Initiative gegen die Aushöhlung demokratischer Rechte« unlängst gegen diese Entscheidung des Stadtparlaments. Wir veröffentlichen das Papier in gekürzter Fassung. (jW)

Der Vorwurf des Antisemitismus wiegt schwer. Vor dem Hintergrund der deutschen Verbrechensgeschichte und des beispiellosen Zivilisationsbruchs der Shoah bezeichnet er kein biederes Ressentiment, sondern unterstellt Menschenverachtung, skrupellose Brandstiftung und latente Vernichtungsphantasien. Er stellt die moralische und intellektuelle Integrität der Betroffenen in Frage und disqualifiziert sie für den politischen Diskurs. Dass der Deutsche Bundestag und in der Folge auch der Rat der Stadt Bielefeld bekräftigen, dem keinen Raum geben und jede Form von Antisemitismus bekämpfen zu wollen, ist richtig und gut. Es ist die Lehre aus unserer deutschen Geschichte und liegt in der Verantwortung der Nachgeborenen.

Welche Lehre?

Ist es die einzige Lehre? Haben wir aus der Geschichte des Antisemitismus nicht auch gelernt, wie verhängnisvoll das Gift der Diffamierung und Verleumdung nicht nur im Falle jüdischer Minderheiten, sondern immer dann wirkt, wenn an die Stelle der rationalen Auseinandersetzung und des besonnenen, die Rechte und die Würde der Betroffenen wahrenden Urteils leichtfertige Stigmatisierungen treten? Und was anderes als leichtfertige Stigmatisierung ist es, wenn gegen das Urteil renommierter Antisemitismusforscher, gegen die Warnungen von ausgewiesenen Nahostexperten von CDU, SPD und Grünen, gegen die Petitionen aus der palästinensischen Zivilgesellschaft und gegen die wiederholten Appelle von jüdischen und israelischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, gegen alle rechtsstaatliche Bedenken und gegen deren erklärtes Selbstverständnis die BDS-Bewegung als »klar antisemitisch« diffamiert, boykottiert und sanktioniert wird?

Was ist von einer Antisemitismusbekämpfung zu halten, die jüdische Menschen in Deutschland als Antisemiten diffamiert, ihnen die Einrichtung eines Kontos verweigert, jüdischen und israelischen Wissenschaftlern die Räume sperrt und ihnen öffentliche Auftritte untersagt? (...) Wo bleibt der Protest gegen das Ansinnen der ultrarechten und ultranationalistischen Netanjahu-Regierung, die Bundesregierung möge Organisationen die Gelder streichen, die das israelische »Amt für strategische Angelegenheiten«, der israelische »NGO-Monitor« oder die sich proisraelisch nennende Medienüberwachung »Mena-Watch« in Wien als antisemitisch identifiziert hat? Erst recht, wenn es sich dabei um Institutionen wie das Jüdische Museum in Berlin und demokratische Einrichtungen wie die Heinrich-Böll-Stiftung, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, »Brot für die Welt«, »Medico international«, »Pax Christi« etc. handelt? Antisemiten und Antisemitismus überall? (...)

Haben wir aus unserer Geschichte nicht auch gelernt und beobachten wir nicht gerade zur Zeit, wie fragil unsere demokratischen Errungenschaften sind und wie notwendig es ist, unser Grundrecht auf Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Wissenschaftsfreiheit, Freiheit der Kunst, Versammlungsfreiheit, das Recht auf freien und ungehinderten Zugang zu Informationen immer wieder zu verteidigen. Erleben wir nicht gerade massive Angriffe von Rechtsextremisten, Rechtspopulisten, rechten Antisemiten, Rassisten, Islamophoben, Ultranationalisten – in Deutschland, in Ungarn, in Polen, in Italien, in Großbritannien, in der Türkei, in Israel, um vom Amerika Trumps gar nicht zu reden? Was ist davon zu halten, wenn die ultrarechte und ultranationalistische Netanjahu-Regierung ausgerechnet ausgewiesene Antisemiten wie Viktor Orban und Vertreter der AfD zu den »wahren Freunden Israels« zählt, während wahre Demokraten des Antisemitismus bezichtigt werden?

Dass diese israelische Regierung ihre völkerrechtswidrige und menschenrechtsverletzende Politik, ihr Besatzungsregime und ihre Annexionspläne gegen jede Kritik zu immunisieren versucht, liegt auf der Hand – und zwar für jeden, der über ein Minimum an politischer Erfahrung verfügt. Kritik sei erlaubt, vielleicht sogar erforderlich, wird den Kritikern reflexartig entgegengehalten und sei in Deutschland im übrigen durch Artikel 5, Absatz 1 des Grundgesetzes gedeckt. Aber wo immer Kritik an der israelischen Regierungspolitik geübt wird, wird sie umgehend als israelfeindlich und antisemitisch diskreditiert, stellt die jüdische Soziologin an der Hebräischen Universität von Jerusalem und Autorin der israelischen Zeitung Haaretz, Eva Illouz, fest. Sie gehört zu den Unterzeichnern des Appells der 240 jüdischen Wissenschaftler und ist derzeit Gastprofessorin an der Universität Bielefeld.

In den wenigen Fällen, in denen man sich die Mühe macht, den vernichtenden Antisemitismusvorwurf gegenüber BDS nicht nur zu behaupten, sondern mit Fakten zu belegen, heißt es: BDS setze sich nicht explizit für die Zweistaatenlösung ein. Das ist richtig, BDS fordert lediglich die Beendigung der israelischen Besetzung und entwirft kein Szenario für die Zeit danach, anders als Netanjahu, der der Zweistaatenlösung im Wahlkampf eine explizite Absage erteilt, den illegalen Siedlungsbau zur »nationalen Pflicht« erklärt, unverhohlen seine Pläne für die Annexion der besetzten Gebiete darlegt und einen »Transfer« der palästinensischen Bevölkerung in die umliegenden arabischen Staaten in Aussicht stellt. Wenn das fehlende Bekenntnis zur Zweistaatenlösung ein Indikator für Antisemitismus sein soll, ist Netanjahu dann Antisemit?

Machtgestützte Willkür

BDS boykottiere, heißt es weiter, israelische Künstler und Wissenschaftler. BDS wolle Israel kulturell isolieren. Das ist in der Tat nicht klug, allein schon deshalb, weil viele israelische Künstler und Wissenschaftler die Kritik an den Menschenrechtsverletzungen, dem Landraub, dem illegalen Siedlungsbau, der völkerrechtswidrigen Besetzung teilen und im ungehinderten kulturellen Austausch diese Position auch international geltend machen können. Genauer müsste es allerdings heißen, die BDS-Bewegung appelliert, den Austausch von Künstlern und Wissenschaftlern mit Israel zu boykottieren. Denn einen solchen Boykott durchzusetzen, steht außerhalb ihrer Macht. In einem symbolischen Akt richtet sie den Appell an die internationale Gemeinschaft, dem täglichen Unrecht in den besetzten Gebieten nicht länger tatenlos zuzusehen. (...) Der Beschluss (des Deutschen Bundestages und des Rats der Stadt Bielefeld, jW) wird auf dem Verwaltungswege durchgesetzt und zielt – ob beabsichtigt oder nicht – darauf ab,

– das tägliche Unrecht in den besetzten Gebieten und das Leid der Betroffenen zu marginalisieren und/oder zu verschleiern, indem bis dato »allgemein zugängliche Quellen« (Artikel 5, Absatz 1 Grundgesetz) der Information systematisch verstopft werden,

– dass die politische Kultur in Quarantäne genommen wird, indem deutsche, jüdische und internationale Künstler und Wissenschaftler, die Sympathie für BDS bekunden, daran gehindert werden, in Deutschland aufzutreten, sei es bei kulturellen Großveranstaltungen wie der Ruhrtriennale, in der Berliner Theaterlandschaft, auf Kirchentagen oder in (...) öffentlichen Einrichtungen,

– dass die Frage nach der Legitimität israelischer »Sicherheitsinteressen« in der ultrarechten und ultranationalistischen Netanjahu-Version ebenso verhindert wird wie die Anwendung des universalen Maßstabs des Menschen- und Völkerrechts auf diese Frage.

Der Boykott und die Sanktionen, zu denen der Deutsche Bundestag und der Rat der Stadt Bielefeld aufrufen, sind nicht symbolischer Natur, sondern machtgestützt. Wer darin eine Beschränkung seiner Grundrechte sieht, muss den Rechtsweg beschreiten. (...) Wir appellieren daher an die politischen Entscheidungsträger, den Beschluss zur sogenannten Bekämpfung von Antisemitismus hinsichtlich seiner Voraussetzungen – ein bis zur Unkenntlichkeit verwässerter und instrumentalisierter Antisemitismusbegriff – und in Hinblick auf seine gravierenden Folgen – die Einschränkungen von Grundrechten gemäß Artikel 5, Absatz 1 Grundgesetz – zu überprüfen und sich von den geplanten Einschränkungen demokratischer Rechte zu distanzieren.

Konkret heißt das: Wir erwarten, dass Veranstaltungen zu Israel/Palästina und zum Nahostkonflikt auch dann nicht behindert werden, wenn dazu Journalisten, Wissenschaftler und Künstler eingeladen werden, die der BDS-Bewegung nahestehen und/oder Verständnis oder Sympathie für BDS bekunden. Die BDS-Bewegung als solche ist nicht antisemitisch. (...)