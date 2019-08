Angriff auf die Gotenlinie

picture alliance/ullstein bild Im Spätsommer 1944 griffen alliierte Soldaten und italienische Partisanen an verschiedenen Orten die »Gotenlinie« der Nazis an, um nach Norditalien vorzudringen – Partisanen in Florenz (August 1944)

Die heute rund 2.000 Einwohner zählende Gemeinde Montefiorino in der Provinz Modena in der Region Emilia-Romagna war vom 28. Juli bis 3. August 1944 Schauplatz der größten Feldschlacht der italienischen Partisanen im Befreiungskrieg gegen das Besatzungsregime der Hitlerwehrmacht und ihrer italienischen Vasallen. Die Ortschaft auf dem 800 Meter hohen Apennin war eine strategische Schlüsselstellung der sogenannten Gotenlinie, die die Wehrmacht zur Abwehr der nach Norden vorrückenden anglo-amerikanischen Alliierten errichtet hatte und die man, um Vergleiche mit dem Untergang der Goten im 7. Jahrhundert zu verhindern im Mai 1944 in »Grüne Linie« umbenannt hatte. Sie verlief südöstlich von La Spezia über den Apennin bis Rimini über eine Strecke von 320 Kilometer in einer Tiefe bis zu 30 Kilometer.

Am 9. September 1943 hatte das Comitato di Liberazione Nazionale (Nationales Befreiungskomitee, CLN), bestehend aus den antifaschistischen Oppositionsparteien (von Christdemokraten und Republikanern bis zu Sozialisten und Kommunisten), zum nationalen Befreiungskrieg aufgerufen. Am Vortag war der Waffenstillstand Italiens mit den Alliierten und damit das Ausscheiden aus dem Bündnis mit dem Deutschen Reich bekanntgegeben worden. Infolgedessen hatte die Wehrmacht Nord- und Mittelitalien okkupiert. Es entstand eine schlagkräftige Partisanenarmee aus Einheiten aller an der CLN beteiligten Parteien, die im April 1945 256.000 Männer und Frauen zählte, von denen die Italienische Kommunistische Partei (IKP) mit ihren Garibaldi-Brigaden allein 155.000 Kämpfer stellte. Hinzu kamen 206.000 Partisanen der meist von der IKP gebildeten örtlichen Gruppi di Azione Patriottica (GAP). In den Befreiungskrieg brachten die italienischen Interbrigadisten ihre unschätzbaren Erfahrungen bei der Verteidigung der Spanischen Republik gegen die Franco-Faschisten während der späten 1930er Jahre ein. Der Kommunist Luigi Longo, der mit dem Sozialisten Sandro Pertini die Funktion des Oberbefehlshabers der Partisanenarmee innehatte, war in Spanien als Divisionsgeneral Generalinspekteur der Internationalen Brigaden gewesen.

»Handstreich von Belluno«

Die nach militärischen Grundsätzen aufgebaute Partisanenarmee hatte im November 1943 auf Initiative der IKP ein einheitliches Generalkommando gebildet, dem alle Partisaneneinheiten unterstellt waren. Es hatte seinen illegalen Sitz in Mailand. Anfang 1944 musste die Hitlerwehrmacht gegen die Partisanen 15 Divisionen einsetzen. Ein »Sicherheitsbericht« der Wehrmacht gab 1944 an, dass im Mai 2.035 und im Juni ungefähr 2.200 Partisanenoperationen stattfanden. Dabei wurden im Juni 17 Munitionsdepots und 24 Kasernen und Garnisonen des »Republikanischen Heeres«, so der offizielle Name der Hilfstruppen Mussolinis, sowie eine deutsche Kommandantur angegriffen.

Darunter fiel am 15. Juni 1944 auch das als »kühner Handstreich von Belluno« in die Annalen des Befreiungskrieges eingegangene Unternehmen von elf Partisanen der Brigade »Nino Nannetti«, die den Namen eines in Spanien gefallenen Divisionsgenerals der Internationalen Brigaden trug. Sieben Partisanen in deutschen Uniformen und vier in der Rolle von Gefangenen mit Handschellen begaben sich in das schwerbewachte Gefängnis der Stadt, überwältigten die Wachmannschaften und befreiten 73 politische Häftlinge. Nach 20 Minuten entkam das Kommando zu seinem Stützpunkt in den Bergen. Um die peinliche Niederlage zu verschleiern, verbreitete die Wehrmachtskommandantur die Mär, die Stadt sei von 3.000 Partisanen umzingelt worden, 600 hätten das Gefängnis überfallen. Die Aktion fand große Zustimmung vor allem unter Jugendlichen, von denen danach Hunderte in die Berge gingen.

Im Gebiet von Montefiorino operierten die Partisanen seit dem Frühjahr 1944. Durch Vergeltungsaktionen wollte die Wehrmacht die Unterstützung durch die Bevölkerung verhindern. Bei einer davon wurden am 18. März in der Ortschaft Monchio am Nordostrand von Montefiorino 136 Männer, Frauen und Kinder ermordet und 150 Häuser niedergebrannt. Den Vormarsch der Partisanen konnten die Nazis trotzdem nicht aufzuhalten. Bis zum 17. Juni hatte die Garibaldi-Division von Modena ein Gebiet von zirka 1.200 Quadratkilometern befreit. In Montefiorino bildete das örtliche CLN eine Partisanenrepublik, zu deren Bürgermeister der Sozialist Teofilo Fontana, ein Landwirt und Schumacher, gewählt wurde. Da der Ort hinsichtlich der feindlichen Verbindungslinien strategisch bedeutsam war, nahm der Kommandeur der Garibaldi-Division, der ehemalige Spanienkämpfer Armando Ricci, dort mit seinem Stab seinen Sitz. Man wollte einen tiefen Keil in die direkten deutschen Rückzugswege treiben, um so den Angriff der Alliierten auf die Gotenlinie zu erleichtern und die Erhebung der gesamten Provinz vorzubereiten. Die Alliierten entsandten eine Mission unter britischem Kommando zum Stab der Garibaldiner. In Montefiorino wurde ein Flugplatz zur Landung und zum Abwerfen von Nachschub eingerichtet.

Mit Mistgabeln und Sensen

Nachdem am 19. Juni ein deutscher Vorstoß bei Piandelagotti südlich von Montefiorino gescheitert war, wollte das Wehrmachtskommando, um Zeit zu gewinnen, einen Waffenstillstand schließen, was abgelehnt wurde. Danach zogen die Deutschen eine Panzer-, eine Fallschirmjäger- und eine Infanteriedivision mit schwerer Artillerie (152-mm- und ­88-mm-Geschütze und Flammenwerfer) zusammen und drangen am 28. Juli von drei Seiten aus vor, um die Partisanen in Montefiorino einzukesseln und zu vernichten. In sechs Tage anhaltenden, erbitterten Kämpfen vereitelten die Partisanen, aktiv unterstützt von der Bevölkerung, diesen Plan. Bei Monchio kamen die Einwohner den Partisanen mit Mistgabeln und Sensen zu Hilfe. Deren Bewaffnung war auch deshalb schlecht, weil die britische Mission ein Waffen- und Munitionslager, das für den Einsatz der Fallschirmjäger angelegt worden war, sprengen ließ, obwohl die Partisanen darum gebeten hatten, ihnen die Ausrüstung zu übergeben.

Am 1. August begann der Rückzug der Garibaldiner in vorbereitete Stellungen im Süden zwischen dem Monte Cimone und dem Monte Nuda, der am 3. August abgeschlossen wurde. Die Divisionen der Hitlerwehrmacht hatten 2.080 Tote zu verzeichnen. Bei den Partisanen fielen 250 Kämpfer, 70 wurden verwundet. Bereits in der zweiten Augusthälfte gelang es den Partisanen, Montefiorino wieder zu befreien.