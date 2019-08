Warner Bros. Entertainment/Arte France Jeremiah Johnson (Robert Redford, l.) freundet sich mit dem Trapper Del Gue (Stefan Gierasch) an: »Jeremiah Johnson«

Wacken 2019

Faster, harder, louder: Unter diesem Motto findet in Wacken, einer kleinen Gemeinde in Schleswig-Holstein, jährlich ein sehr lautes Event statt. Für drei Tage kommen hier rund 75.000 Metalheads aus aller Welt zusammen. Stimmung und Charme des Festivals machen aus, dass das Publikum neben der Musik vor allem den Kultcharakter feiert, den die Veranstaltung inzwischen erreicht hat. Also sich selbst. Bier und viele statt Brot und Spiele.

3sat, Sa., 20.15

Kaisermania – live aus Dresden

Roland Kaiser singt in Dresden. Na, da sind wir aber mal gespannt. Manchmal möchte ich schon mit dir, tralala. Und wer da wohl alles so reinschreit aus dem Pegida-Publikum? Und was?

MDR, Sa., 22.55

Jeremiah Johnson

Zurückgezogen lebt der Jäger und Fallensteller Jeremiah Johnson mit seiner indianischen Frau und einem adoptierten Jungen in der Wildnis der Rocky Mountains. Die Armee heuert den ehemaligen Soldaten an, einen Reitertrupp sicher durch ein Indianergebiet zu führen. Weil er dadurch ein heiliges Tal, in dem sie ihre Toten bestatten, entweiht hat, ermorden die Crow-Indianer Jeremiahs Familie. In der Reihe: Summer of Freedom – aha. USA 1972. Mit Robert Redford, wem sonst.

Arte, So., 20.15

Noah

Noah lebt mit seiner Frau und seinen Söhnen gottesfürchtig und im Einklang mit der Natur. Nachts plagen ihn Alpträume von einer großen Sintflut, die das Ende der Welt und den Untergang der Menschheit bringen wird. Er begreift seine Visionen als Warnung eines höheren Wesens und beginnt mit dem Bau eines riesigen Schiffes, um seine Familie zu retten und die Vielfalt der Schöpfung zu bewahren. Mit Russell Crowe – wem sonst. Bibelfilm, passend zum Klimawandel. USA 2014.

Sat.1, So., 20.15

ZDF-History

KGB – Moskaus geheime Macht

Grusel zum Abend. Die Sendung lässt ehemalige Agenten und Opfer zu Wort kommen. Zugleich analysieren Historiker, welche ideologischen Vorgaben und praktischen Herausforderungen den Geheimdienst prägten. Alles wahr und sicherlich ganz ideologiefrei präsentiert. Und auch die Bilder werden schon stimmen.

ZDF, So., 23.45