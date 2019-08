Ebensolche Räuber

Zu jW vom 28.6.: »Der aufgezwungene Friede«

Es ist aufschlussreich, wie Lenin den Versailler Vertrag bewertete, auch im Hinblick auf den berüchtigten Frieden von Brest-Litowsk, mit dem das imperialistische Deutschland der jungen Sowjetmacht einen Raubfrieden diktierte, der unter anderem zum Verlust eines Gebietes von mehr als einer Million Quadratkilometern für Sowjetrussland führte. Schon aus diesem Grund kann man Lenin nicht der Sympathie für die deutschen Räuber verdächtigen, wenn er zu den Verhandlungen in Versailles bemerkte, dass die imperialistischen Sieger in Washington, London und Paris »für Deutschland einen Frieden vorbereiten, der gleichbedeutend ist mit der Erdrosselung dieses Landes, einen ärgeren Gewaltfrieden, als der Brester Frieden war«. Zwei Jahre später bemerkte er, es habe sich gezeigt, »dass der Versailler Frieden alle Grausamkeiten übertraf, deren der Kaiser fähig war«, und es werde enthüllt, »dass die vielgerühmten Alliierten … ebensolche Räuber sind wie die deutschen Imperialisten«. Es ist daher nicht überraschend, dass ein bürgerlicher Historiker wie Wolfgang Benz dies vergessen machen will, wenn er sich in einem aktuellen Interview wundert, »dass man sich überhaupt noch an den Vertrag erinnert«, und meint, seine Bedeutung für den Aufstieg des deutschen Faschismus werde »weit überschätzt«. Aber kann man den Versailler Vertrag in dieser Beziehung überschätzen? In den heutigen Diskussionen kommt seine antibolschewistische Zielrichtung im Sinne des Weltimperialismus eigentlich nicht vor. Versailles bedeutete eben nicht nur Ausschaltung eines imperialistischen Konkurrenten auf Kosten des werktätigen Volkes, sondern auch Vorbereitung eines Krieges zur Kolonialisierung der Sowjetunion, Bekämpfung der kommunistischen Bewegung in den imperialistischen Zentren und der antikolonialen Bewegung in der durch die imperialistischen Sieger neu aufgeteilten restlichen Welt. Haben diese politischen Ziele nichts mit dem Faschismus zu tun?

Stephan Jegielka, per E-Mail

Falsche Euphorie

Zu jW vom 23.7.: »Land im Umbruch«

»Land im Umbruch«? Nicht vielleicht: im Abbruch? Seit der Zerschlagung Libyens ist Algerien unter den großen afrikanischen Ländern dasjenige mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen. Das ist eine Herausforderung für die ärmeren und prowestlicheren Nachbarländer Marokko und Tunesien. (…) Die »Jugendrevolte« könnte dahin führen, die offenbar zur Zeit schlecht funktionierende Mischung von Plan- und Marktwirtschaft vollends durch eine »freie Marktwirtschaft« nach IWF- und Weltbank-Rezepten zu ersetzen – zum Nachteil der Massen und mit üblen Folgen auch für die internationale Rolle Algeriens. Daher frage ich mich schon, weshalb in der jW immer wieder euphorische Beiträge über »antioligarchische« oder »antibürokratische Jugendrevolten« erscheinen. Weil die Autoren selbst noch jung sind? Eine nüchternere Analyse der Klassenkräfte vor Ort könnte hilfreich sein.

Volker Wirth, Berlin

Vergessene Leitlinien

Zu jW vom 24.7.: »Funktionalität und Moderne«

Was waren bzw. was sind Sinn und Zweck der Ästhetik und Praxis des Bauhauses? (…) Als jemand, der bereits ab dem neunten Lebensjahr in Berührung mit der Moderne des Bauhauses gekommen ist und sich auch als Architektin davon im Geiste nie getrennt hat, würde ich den Inhalt der Bauhaus-Ästhetik mit Blick auf folgende Aspekte definieren: 1. transparente Bauweise, Offenheit des Menschen gegenüber der Umwelt nach dem Prinzip: »Innen ist außen, und außen ist innen«, 2. offener, flexibler Grundriss, der einer späteren Entwicklung nach den Bedürfnissen der Nutzer nicht entgegensteht (keine Wegwerfmethode), 3. Funktion im erweiterten Sinne des Begriffs, wobei gleichzeitig physische und geistige Bedürfnisse der Menschen berücksichtigt werden, 4. soziale Komponente, wonach mehrere Parteien auf einem Grundstück individuell zusammenleben können, wobei das »elitäre Wohnen« nicht nur für die finanzkräftige Oberschicht umgesetzt werden soll, sondern auch für die meisten Menschen am Standort, die von ihrer Arbeit leben, und vor allem: 5. Ziel ist eine unkommerzielle Moderne, eine neue Gesellschaft, eine Alternative zur Klassengesellschaft im Kapitalismus. Diese Leitlinien der Moderne des Bauhauses sind lange verdrängt worden. (…)

Olivera Götz, per E-Mail

Nur Sprechblasen

Zu jW vom 1.8.: »Großes Beben erwartet«

Die Reaktionen der Politiker auf die neuesten Umfragewerte sind parteiübergreifend leider fast gleich. Immer geht es nur um eigene Mehrheiten, um die Absicherung der Mandate für die jeweilige Partei bis hin zum Pokerspiel, wer welche Ministerposten besetzt. Auch wenn letzteres nicht öffentlich ausgetragen wird, so gibt es stets hinter vorgehaltener Hand die dazugehörenden Absprachen. Was nach den sogenannten EU-Wahlen für alle deutlich geworden ist, passiert in Landesparlamenten ebenso. In den Parteien sind entsprechende Posten bereits reserviert. Dass die Politiker angeblich verwundert über das Erstarken der AfD sind und dafür keine Erklärung haben, geschweige denn eine Strategie gegen diesen wachsenden Einfluss in der Lage sind zu entwickeln, ist mehr als ein Armutszeugnis für diese viel zu hoch bezahlten Mandatsträger. Es zeugt von fehlender selbstkritischer Wertung ihres eigenen Handelns, das vielfach jede Bodenhaftung verloren hat. Keiner dieser Politiker fragt sich, ob nicht durch das eigene Verhalten selbst erst das Erstarken dieser Partei möglich geworden ist. Werden nicht von den Politikern die Wahlversprechen regelmäßig gebrochen? Antworten sie nicht nur in Sprechblasen auf ganz konkret gestellte Fragen? Letztlich läuft es auf dasselbe hinaus, der Wähler ist mit seiner Stimmabgabe mal wieder um sein demokratisches Mitbestimmungsrecht betrogen worden. Mit Sicherheit ist diese rechtsextreme AfD keine politische Alternative, aber sie wird zunehmend hofiert von den bürgerlichen Medien!

Carsten Hanke, Lambrechtshagen (per Kommentarfunktion für Onlineabonnenten)