Hilfe aus dem Osten

IG Metall Gute Stimmung: Demonstration der Riva-Beschäftigten vor dem Mainzer Landtag (25.6.2019)

Seit acht Wochen streiken die Arbeiter der vergleichsweise kleinen, zur Riva-Stahl GmbH gehörenden Betriebe in Trier und Horath. Es geht ihnen, wie so vielen anderen auch, um gleiches Geld für gleiche Arbeit und um die Anerkennung des Flächentarifvertrags der Metall- und Elektroindustrie. Aber die Konstellation ist durchaus ungewöhnlich: Hier kämpfen Arbeiter der westdeutschen Filialen eines Unternehmens für Lohn- und Arbeitsbedingungen, die am Standort im Osten bereits durchgesetzt sind. Fast immer ist das umgekehrt. Die Kollegen im Schwesterbetrieb, den Hennigsdorfer Elektrostahlwerken (H. E. S.) nordwestlich von Berlin, verdienen 20 Prozent mehr als die Beschäftigten an der Mosel und im Hunsrück. Das Unternehmen, hinter dem die italienische Riva-Gruppe steht, will die Angleichung unbedingt verhindern. Die Aussichten dafür trübten sich zuletzt ein: Am 26. Juli wehrte die Belegschaft der ebenfalls zum Unternehmen gehörenden Brandenburger Elektrostahlwerke (B. E. S.) nach einigen kurzen Streiks den angestrebten Ausstieg aus dem Flächentarifvertrag ab.

Am Montag werden die IG Metall und die deutsche Unternehmensleitung die Tarifverhandlungen in der Zentrale der IG Metall in Frankfurt am Main fortsetzen. Zur Unterstützung werden nicht nur Arbeiter aus Trier und Horath nach Frankfurt kommen, sondern auch ihre Kollegen aus Brandenburg. Denn sie haben angekündigt, weiter zu streiken. Diesmal für die Tarifbindung der Kollegen in Westdeutschland.

Die Riva-Gruppe ist einer der größten Stahlproduzenten Europas und kontrolliert etwa ein Zehntel des internationalen Stahlmarktes. Die Konzernzentrale befindet sich in Mailand, eine Holding in Luxemburg. An der Holding hängen die Betriebe in Brandenburg, Hennigsdorf, Trier und Horath, wie IG-Metall-Sekretär Uwe Zabel am Mittwoch im Gespräch mit jW erläuterte. Die Betriebe in Trier und Horath sind seit ungefähr zwei Jahren in einem Verbund mit den Hennigsdorfer Elektrostahlwerken.

Ende 2018 wollten die Arbeiter, die in Trier und Horath Stahlmatten herstellen, die zum Beispiel beim Brücken- und Hochhausbau eingesetzt werden, ebenfalls einen sogenannten Anerkennungstarifvertrag, wie ihn die Kollegen in Hennigsdorf bereits haben. Mit Unternehmen, die nicht im Unternehmerverband sind, können Gewerkschaften Anerkennungstarifverträge abschließen, die die Regelungen des branchenweiten Flächentarifvertrags enthalten. Das lehnte die deutsche Geschäftsführung ab.

Daraufhin folgten zunächst Warnstreiks. Am 3. Juni schließlich stimmten 100 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder für den unbefristeten Streik. Er begann acht Tage später. Kurz darauf meldeten sich die Kollegen aus Brandenburg. Denn dort wollte Riva aus dem Flächentarifvertrag aussteigen. In Brandenburg wird nicht wie in Hennigsdorf Stahl verarbeitet, sondern gegossen. Deshalb gilt für sie der Flächentarifvertrag der ostdeutschen Stahlindustrie. Den jüngsten Tarifabschluss vom 20. März wollte Riva nicht anerkennen.

Es kam schnell zu einer gemeinsamen Front der H. E. S.-Beschäftigten in Trier und Horath und der B. E. S.-Beschäftigten in Brandenburg. »Drei Warnstreiktage rund um die Uhr« bei B. E. S. in Brandenburg verursachten nach Angaben der IG Metall 6,2 Millionen Euro Schaden. Hinzu kamen vier Betriebsversammlungen, die noch einmal vier Tage Arbeitsausfall bedeuteten. Zabel zufolge sind in den letzten drei Wochen zusätzlich rund 250 Arbeiter in die IG-Metall eingetreten, womit die Gewerkschaft in den produktiven Bereichen bei B. E. S. jetzt einen Organisationsgrad von 90 Prozent habe. Einen Tag, bevor die Stahlarbeiter in Brandenburg ebenfalls über einen unbefristeten Streik abstimmen wollten, knickte das Unternehmen ein und erkannte den Flächentarifvertrag an.

Im Gegensatz zum Brandenburger Werk mit seinen knapp 1.000 Beschäftigten arbeiten an den Standorten Trier und Horath inklusive Leiharbeiter etwa 130 Leute. Acht Wochen Streik in Trier und Horath haben nach Gewerkschaftsangaben ungefähr zwei Millionen Euro Schaden verursacht. Die Produkte aus Rheinland-Pfalz würden langfristiger produziert. Nach Zabels Einschätzung werde der Ausstand nach weiteren drei bis vier Wochen »richtig durchschlagen«.

Das könnte aber auch früher klappen. Denn die Brandenburger Kollegen haben angekündigt, wieder zu streiken, sollte die Tarifbindung nicht bald auch in Trier und Horath gelten. Ein erster Solidaritätsstreik ist für Montag angekündigt, denn dann demonstrieren sie gemeinsam mit ihren Kollegen vor dem Main-Forum, wo die nächste Verhandlungsrunde stattfindet. Für Zabel ist das alles eine Frage der Umverteilung. Kürzlich habe die Riva-Familie sich eine »Nobelvilla« in Berlin für 1,8 Millionen Euro sanieren lassen. Das sei auf Kosten der Leute geschehen, meint er. Ein Jahr Einhaltung des Fächentarifvertrags koste den Konzern eine Million Euro. Mit anderen Worten: »Zwei Jahre Tarifflucht, das ist dann ihre Villa.«