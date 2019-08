Der Wald stirbt

Michael Risinger/Zuma Press/dpa Die Arktis brennt: Waldbrand bei Talkeetna (Alaska), Juli 2019

Dem Wald geht es schlecht. Sehr schlecht. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Sibirien, am Amazonas, in Schweden und in vielen anderen Ländern. In der Wildnis im asiatischen Teil Russland brannte es Ende Juli aufgrund hoher Temperaturen an 745 Stellen. Selbst aus Grönland werden Buschbrände gemeldet. Deren Rauch ist auf Satellitenaufnahmen zu erkennen, der erzeugte Ruß legt sich in der Arktis auf Gletscher und das wenige verbliebene Meereis. Das Abschmelzen wird so weiter befördert.

Die Ursachen für den miserablen Zustand der Wälder sind vielfältig. Hierzulande sind sie schon seit Jahrzehnten stark geschwächt, auch wenn darüber kaum noch geredet wird. Der letzte Waldzustandsbericht der Bundesregierung ergab im Frühjahr, dass bundesweit nur ein Viertel der Bäume als gesund gilt. Zwar waren in den 1980er Jahren die Schwefeldioxidemissionen der Kraftwerke stark reduziert worden, doch diese waren nur ein Teil des Problems. Die hauptsächlich aus dem Straßenverkehr stammenden Stickoxide haben hingegen eher noch zugenommen – wegen des anhaltenden Autowahns im allgemeinen und der Schadstoffbetrügereien der Autokonzerne im besonderen. Diese Emissionen gefährden nicht nur die Gesundheit von Kindern und älteren Menschen, die an vielbefahrenen Straßen der Innenstädte wohnen. Sie greifen eben auch direkt oder über ihre Abbauprodukte Pflanzen, vor allem große Baumbestände an.

Und dieser geschwächte Wald, der hierzulande zudem oft aus in Monokultur angepflanzten Nadelbäumen besteht, wird nun zusätzlich durch Hitze und damit einhergehende Trockenheit schwer gebeutelt. Besonders arg sind klimatisch wenig angepasste Fichtenplantagen betroffen. In ihnen kann nun der Borkenkäfer wahre Orgien feiern. Doch auch die den hiesigen Verhältnissen bisher besonders gut angepasste Buche leidet. Vielerorts sind die Kronen geschädigt, vom Rand des Schwarzwaldes wird berichtet, dass dort ganze Bestände abgestorben seien.

Und wer da immer noch über die Kosten des Klimaschutzes klagt, sollte sich einmal mit einem Waldbesitzer über den entstandenen Schaden unterhalten. Auf 2,1 Milliarden Euro werden allein die Kosten für den Abtransport des 2018 und 2019 entstandenen Totholzes geschätzt. Vor diesem Hintergrund hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) nun für den September zu einem »Waldgipfel« eingeladen. Das ist richtig, denn unter anderem muss schnell über Hilfe für die betroffenen kommunalen Waldbetriebe gesprochen werden. Doch wenn nicht gleichzeitig auch endlich ein starkes Zeichen für mehr Klimaschutz gesetzt wird, können die Teilnehmer auch gleich zu Hause bleiben. Es ist keine Zeit für weitere Flickschusterei. Der Kohleausstieg muss erheblich schneller kommen. Der Anfang könnte gut mit den ohnehin unprofitablen Braunkohlekraftwerken gemacht werden.