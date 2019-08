Kein Vergessen

Alexandros Avramidis/Reuters Mahnwache von Jesiden in Thessaloniki am dritten Jahrestag der Massaker in Sengal (2017)

Am Samstag jährt sich der genozidale Angriff des »Islamischen Staates« (IS) auf Jesidinnen und Jesiden in der nordirakischen Region Sindschar mit dem kurdischen Namen Sengal zum fünften Mal. Auch in mehreren deutschen Städten finden an diesem 3. August Mahnwachen, Kundgebungen und Demonstrationen statt, zu denen der Dachverband des Ezidischen Frauenrats e. V. aufruft. Um elf Uhr mitteleuropäischer Zeit soll es eine Gedenkminute für die Toten und Vermissten geben. Letztere sind vor allem Frauen und Mädchen, die vom IS verschleppt wurden. »Die Freiheit der Frauen in Sengal ist die Freiheit der Menschheit«, heißt es im Aufruf.

Am 3. August 2014 hatten die Dschihadisten den jüngsten Versuch, die jesidische Bevölkerung und ihre rund 4.000 Jahre alte Religion auszulöschen, begonnen. Jesidische Männer und ältere Jungen wurden vielfach sofort getötet. Frauen, Mädchen und kleine Jungen wurden als Kriegsbeute verschleppt – insgesamt rund 6.000 Menschen. 2.966 Jesidinnen und Jesiden gelten immer noch als vermisst, berichtete am Mittwoch die kurdische Nachrichtenagentur ANF. Immer wieder werden in früheren IS-Gebieten Massengräber ausgehoben.

Auf den Sklavinnenmärkten des »Kalifats« soll für Jungfrauen besonders viel Geld gezahlt worden sein. Überlebende der IS-Sklaverei – wie die heutige Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad – berichteten von Vergewaltigungen, Auspeitschungen, Selbstmordversuchen und Suiziden von Mitgefangenen.

Bewaffneten Kräften der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) gelang es aber im August 2014, einen Großteil der jesidischen Bevölkerung Sengals zu retten, indem sie Fluchtkorridore freikämpften. In dem inzwischen befreiten Gebiet haben jesidische Frauen eigene Verteidigungseinheiten gegründet. Die Jesidin Sozdar Avesta, Mitglied des Präsidialrats der Gemeinschaft der Gesellschaften Kurdistans (KCK), sieht die Region aktuell wegen der türkischen Angriffe auf mutmaßliche PKK-Stellungen im Nordirak als gefährdet an. Avesta sagte diese Woche dem kurdischen Sender Sterk TV, Ziel der Türkei sei die »Vernichtung aller freien, willensstarken und ehrenvollen Kurdinnen und Kurden«, darunter Jesidinnen und Jesiden. Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hält diese Gefahr nicht für »hinreichend wahrscheinlich«: Es lehnte am Dienstag die Asylanträge zweier jesidischer Geschwister ab. (ANF/jW)