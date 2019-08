Rheinmetall steigert Gewinne

Fabrizio Bensch/REUTERS Aufsichtsratsvorsitzende der Rheinmetall AG bei der Hauptversammlung in Berlin (28.5.2019)

Es gibt kaum eine Industriesparte, die angesichts der wachsenden geopolitischen Krisen und ihrer Auswirkungen auf die Weltwirtschaft nicht trübe Zukunftsaussichten hat. Von den Autozulieferern bis zu den Fluggesellschaften müssen die meisten Branchen ihre Konjunkturerwartungen zurückschrauben oder sogar mit Gewinneinbrüchen rechnen. Nicht so Rheinmetall. Trotz oder gerade wegen der geopolitischen Krisen und der Ungewissheit in vielen Regionen der Welt steigerte der Düsseldorfer Waffenbauer seinen Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 2,2 Prozent auf gut 2,8 Milliarden Euro. Der Nettogewinn stieg sogar um fast 20 Prozent auf 110 Millionen Euro.

Zwar litt auch das Autozuliefergeschäft von Rheinmetall unter der schwachen Branchenkonjunktur. Doch wurde dies durch das florierende Geschäft in der Rüstungssparte wettgemacht. Im Rüstungsbereich spüre der Konzern »verstärkt den großen Nachholbedarf in der militärischen Beschaffung in vielen Ländern«, ließ Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Donnerstag in einer Pressemitteilung wissen. Das gelte ganz besonders auch in Deutschland, das sich um die Modernisierung und das Schließen von Ausrüstungslücken der Bundeswehr bemühe. Der Rüstungskonzern hat als Teil eines Firmenbündnisses nur wenige Tage nach Antritt Annegret Kramp-Karrenbauers (CDU) als neuer Verteidigungsministerin einen Auftrag für die Erweiterung der technischen Ausstattung des Kampfpanzers »Puma« von der Bundeswehr erhalten. Der Auftragswert, der auf Rheinmetall entfällt, beläuft sich auf 470 Millionen Euro brutto.

Insgesamt steigerte die Rüstungssparte ihren Umsatz im ersten Halbjahr um 8,8 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis der Sparte war mit 69 Millionen Euro sogar mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Rheinmetalls Kfz-Zulieferer Automotive konnte sich dagegen nicht vom negativen Branchentrend abkoppeln. Er kämpft mit rückläufigen Umsätzen und ist wie viele vergleichbare Unternehmen von der derzeitigen Schwäche der Industrie betroffen. Der Umsatz sank um 3,4 Prozent auf gut 1,4 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis verringerte sich um mehr als 20 Prozent auf 102 Millionen Euro. Bereits am 24. Juli hatte Rheinmetall bekanntgegeben, sich von dem bisherigen Automotive-Chef Horst Binnig zu trennen. Binnig habe Rheinmetall gebeten, ihn aus persönlichen Gründen von seinen Aufgaben zu entbinden, teilte der Konzern mit.

»Obwohl Automotive sich, wie erwartet, nicht ganz vom Rückgang der weltweiten Automobilkonjunktur abkoppeln kann, bleiben wir im Konzern bei Umsatz und Ertrag auf Wachstumskurs«, betonte Papperger. Für das Gesamtjahr rechnet Rheinmetall angesichts der Schwäche des Automobilbereichs inzwischen »nur« noch mit einem Anstieg des Umsatzes – organisch und vor Wechselkurseffekten – um rund vier Prozent. Bislang war der Konzern von einer Steigerung von vier bis sechs Prozent ausgegangen. Umsatzzuwächsen im Rüstungsbereich von rund elf Prozent sollen dabei Umsatzeinbußen im Automobilgeschäft von zwei bis drei Prozent entgegenstehen. Die Umsatzsteigerung der Rüstungsfirma machte sich auch an der Börse bemerkbar. Dort schoss die Aktie des Waffenbauers auf über 110 Euro pro Wertpapier hoch und verzeichnete einen Anstieg um 6,72 Prozent. (dpa/jW)