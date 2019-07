Nick Golüke/ZDF Major Marja Alm, Kommandeurin der Stabs- und Fernmeldekompanie der Panzerlehrbrigade 9: »Alte Bündnisse – neue Bedrohungen«

Der Zoowärter

Der Tierpfleger Griffin Keyes liebt seine Arbeit im Zoo, aber der Sing le hat einfach kein Glück bei Frauen. Um das zu ändern, beschließt er schweren Herzens, seine Stelle als Zoowärter aufzugeben, um sich einen Job zu suchen, der beim weiblichen Geschlecht besser ankommt. Die Tiere des Zoos wollen Griffin aber auf keinen Fall gehen lassen und beschließen, ihm das richtige Balzverhalten beizubringen. USA 2011.

Vox, 20.15 Uhr

Die Luftschlacht um England

Im Sommer 1940 befahlen die deutschen Oberen, Britannien zu erobern. Wurde bekanntlich nichts daraus, denn bevor die Truppen zur Landung auf der Insel ansetzen, sollten deutsche Flieger das Land sturmreif bomben. Die Luftwaffe der Briten ist der deutschen zahlenmäßig unterlegen. Mit dem Mut der Verzweifelten werfen sich die britischen Piloten in den Luftkampf. Batt le of Britain, mit Laurence Olivier, Trevor Howard, Michael Caine, Curd Jürgens. GB 1969. Mit antifaschistischer Hochachtung für den britischen Kampf.

Tele 5, 20.15 Uhr

Alte Bündnisse – neue Bedrohungen

Deutschlands Rolle in der NATO und der Welt

Und heute? Wie geeignet ist die internationale Sicherheitsarchitektur, um mit Gefahren in einer sich verändernden Welt fertig zu werden? Und wie hat sich die deutsche Militärdoktrin verändert, wenn immer wieder von »unseren Handelswegen« die Rede ist? Neben Exverteidigungsministerin Ursula von der Leyen kommen NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, die Außenminister Litauens und Lettlands sowie Sicherheits- und Rüstungsexperten aus dem In- und Ausland zu Wort. Annegret Kramp-Karrenbauer? Fehl­anzeige.

ZDF, 22.15 Uhr

Komplizen

Vincents Leiche wurde aus der Rhone gefischt. Inspektor Cagan und seine Mitarbeiterin Mangin finden heraus, dass Vincent als Stricher gearbeitet hat. Seine Kunden hat er sich im Internet gesucht. Seine Freundin Rebecca, die sich ebenfalls prostituiert hat, ist seit Vincents Tod verschwunden. Cagan verstrickt sich so verbissen in die Ermittlungen, dass er sich darin zu verlieren droht. So machen das Kommissare eben im Film. Im wirklichen Leben landet ein toter Stricher schneller bei den Akten, als man bis drei zählen kann. F/CH 2009.

3sat, 22.25 Uhr