Kollateralschäden

Zu jW vom 25.7.: »Aufrüstung ohne Beispiel«

Wohin die Reise geht, hatte Annegret Kramp-Karrenbauer bereits Anfang des Jahres zu erkennen gegeben, als sie als neu gewählte CDU-Vorsitzende empört fragte, warum das Waffenembargo gegen Saudi-Arabien noch nicht aufgehoben wurde. Zur Erinnerung: Da geht jemand (der Journalist Dschamal Chaschukdschi; jW) in das saudische Konsulat in Istanbul und wird dort anschließend, sauber tranchiert, im Köfferchen wieder rausgetragen. Na und? Schwund ist überall. Kollateralschaden! (…) Wenn der Begriff Ministerin für »Verteidigung« noch irgendeinen Sinn haben soll, dann doch wohl nur im Sinne von »Verteidigung der Interessen der Rüstungsindustrie«.

Peter Mönnikes, Paderborn

Brillantes Plädoyer

Zu jW vom 27./28.7.: »Einzeltäter im Dutzend«

Zur Aufklärung der historischen Wahrheit gehören unter anderem die von Hans-Martin Lennings geschriebenen Briefe an seinen Bruder. Diesen zufolge habe es einige Tage vor dem Reichstagsbrand ein Treffen mit SA-Leuten im Dresdener Trompeterschlösschen gegeben, auf dem der SA-Funktionär Edmund Heines über die bevorstehende Brandstiftung gesprochen und Männer für Unterstützungsdienste ausgewählt habe – mit versprochener Aussicht auf Beförderung. Die These vom Einzeltäter van der Lubbe hat bereits Georgi Dimitroff als einer der Hauptangeklagten im Reichstagsbrandprozess von 1933 in seinem brillanten Schlussplädoyer ad absurdum geführt. Mit seiner präzisen Charakterisierung der damaligen deutschen Wirklichkeit und seiner Schlussfolgerung, was der politische Zweck dieser Brandstiftung war, hat er vor der Weltöffentlichkeit das Rampenlicht auf die wahren Täter gerichtet. (…)

Klaus Brinkop, per E-Mail

Frisch vom Frisör

Zu jW vom 27./28.7.: »Einzeltäter im Dutzend«

Die Vermutung, Marinus van der Lubbe sei erst nach erfolgter Brandlegung in den Reichstag verbracht worden, stand schon lange im Raum und kann nunmehr als belegt gelten. Er hätte sich im nächtlich dunklen Gebäude angesichts seiner schweren Sehbehinderung bei nur fackelartiger Beleuchtung auch gar nicht orientieren können. Einerseits soll er hierzu seine Jacke entflammt haben, andererseits zeigen ihn die angeblich in der Tatnacht aufgenommenen Polizeifotos mit der Jacke. Insgesamt sieht er da aus »wie frisch vom Frisör«, obwohl er nach entbehrungsreicher Wanderung von Leiden nach Berlin rund zwei Wochen – ohne Reisegepäck und Rasierapparat – im Nachtasyl verbracht haben soll. Es ist also denkbar, dass er sich bereits längere Zeit vor der Tatnacht in den Händen der SA befand und die Fotos vor dem Brand gefertigt worden waren.

Hartmut Böhm, Osnabrück

Annahmen bestätigt

Zu jW vom 27./28.7.: »Einzeltäter im Dutzend«

Bereits in unserer Ende 2000 erschienenen Dokumentation »Der Reichstagsbrand. Wie Geschichte gemacht wird« (…) haben wir detailliert über die Aussagen des seinerzeit von dem Berliner Rechtsanwalt Arthur Brandt im Urteilsaufhebungsverfahren Marinus van der Lubbe benannten Zeugen berichtet. Dieser Zeuge wurde inzwischen als Hans-Martin Lennings identifiziert. Seine originale eidesstattliche Versicherung von 1955, die nun im Amtsgericht Hannover gefunden wurde, lag uns damals allerdings nur in Auszügen vor. Die darin enthaltenen Angaben über die Instrumentalisierung van der Lubbes durch die Nazis, der an der eigentlichen Brandstiftung im Reichstagsgebäude so gut wie nicht beteiligt war, decken sich weitgehend mit unseren Erkenntnissen über den Verlauf und die Hintergründe der Brandstiftung. (…) Auch nach Auffindung des Originals ist allerdings unklar, inwieweit Lennings’ Erklärung tatsächliche Ereignisse wiedergibt. Hier sind weitere Forschungen notwendig.

Dr. Alexander Bahar, Historiker, Ellhofen/Heilbronn

Kapitalistische Missstände

Zu jW vom 29.7.: »›An Alternativen führt kein Weg vorbei‹«

Es ist ja verständlich, dass der »Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz« (BBU) für seine Forderungen mit starken Worten auftritt. Die Argumente sollten allerdings auch stark sein. Und das sind sie nicht. Bei thermischen Kraftwerken, ob fossil oder nuklear, ist es ziemlich egal, wie hoch die Temperatur des Kühlmediums (z. B. Kühlwasser) ist. Es kann auf jeden Fall gekühlt werden. Allerdings: Je tiefer die Temperatur, um so besser, weil dann der Wirkungsgrad höher ist. Das gleiche Kraftwerk hat in Finnland einen höheren Wirkungsgrad als in Ägypten. Was den Betreiber freut. Das ist auch der Grund, warum im vorliegenden Fall Preussen-Elektra um jedes Grad feilscht, um ja nicht abschalten zu müssen. Es geht um massive Profite. Warum mit Flusswasser gekühlte thermische Kraftwerke ab einer bestimmten Wassertemperatur (…) zurückgefahren oder abgeschaltet werden müssen, hat mit dem Kraftwerksbetrieb nichts zu tun, sondern mit Umweltschutz. Durch die Abfuhr der Verlustwärme mittels des Kühlwassers und Einleitung in das Flusswasser steigt dessen Temperatur. Wenn sie bei heißem Wetter ohnehin hoch ist, kann sie nach Einleitung des noch wärmeren Kühlwassers über den festgelegten kritischen Wert steigen.

Wegen der steigenden Temperaturen (infolge Klimakrise) alle Kraftwerke stillzulegen bzw. alle AKW und deren Kühlsysteme auf den Prüfstand zu stellen, ist wenig zielführend. (…) Zu behaupten, AKW produzierten klimaneutral Strom, ist tatsächlich genauso falsch wie die Behauptung, Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke seien klimaneutral oder elektrische Autos führen klimaneutral. Das wäre auch nur der Fall, wenn die gesamte globale Energieerzeugung irgendwann einmal klimaneutral sein sollte, zur Zeit ist sie noch zu mehr als 60 Prozent fossil. (…) Es wird in der Regel übersehen, dass die Abschaffung der Missstände im herrschenden imperialistischen Stadium des Kapitalismus nicht zu erreichen ist. Viele gehen immer noch von der irrigen Annahme aus, der Kapitalismus sei reformierbar. Bei »Fridays for Future« kommt Kapitalismuskritik zum Ausdruck; das gibt etwas Hoffnung.

Prof. Manfred Groll, Gerlingen