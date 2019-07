REUTERS/Ahmed Jadallah Nahe der Straße von Hormus, 15. Juli 2019: Das Deck des US-Flugzeugträgers »Abraham Lincoln«

So könnte es aussehen, wenn »wir Europäer ... unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen«, wie Angela Merkel 2017 im Bierzelt ankündigte: Eine von Hasardeuren geführte britische Regierung fährt, von Größenwahn zugedröhnt, mit Vollgas in die »Brexit«-Sackgasse, verfällt kurz vorm Aufprall u. a. auf Staatspiraterie und möchte, weil Teheran symmetrisch reagiert, ein Flottenaufgebot der Westeuropäer im Golf. Das Problem dabei hat der Dichter Peter Hacks 1990 so formuliert: »Den Nordamerikanern gehört der Persische Golf, auf einen räudigeren Hund kann die Welt nicht kommen.« Die Westeuropäer bleiben der Schwanz, der mit diesem Köter zu wackeln versucht. Es soll noch räudiger werden.

Und das mit Eifer. In der Bundesrepublik ist z. B. der Grüne Omid Nouripour scharf darauf, durch Eskalation zur »Deeskalation« beizutragen. Schließlich ist auch jeder Krieg der Ökopaxe Frieden, Klimaschutz inbegriffen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie erteilte seine Marschorder am Montag gemäß den von ihm diktierten Verteidigungspolitischen Richtlinien: »Unsere« Rohstoffversorgung muss sicher sein. CDU/CSU und FDP sehen das selbstverständlich auch so, die SPD ringt mit einem Jein, nur Die Linke schert aus.

Sie sollte sich ein Beispiel an den Wertegemeinschaftlern nehmen, die bereits »hier« schrien – Dänemark, Italien und Frankreich. Die Regierungen in Kopenhagen lassen seit 1990 keinen Kolonialkrieg des Westens aus, sorgen so stets eifrig mit für Fluchtursachen und stehen danach an der Spitze der Migrantenabwehr – eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Italien, dessen regierende Faschisten die eigenen Wähler mit Kraftmeierei begeistern, will ein Kanonenboot schicken. Frankreich ist schon da. 2009 weihte dessen damaliger Staatschef Nicolas Sarkozy in Abu Dhabi eine neue Militärbasis ein, weil die im 1.750 Kilometer entfernten Dschibuti offenbar nicht reichte, zur »Stabilität dieser Region beizutragen«.

Sarkozy bot 2011 für den ­Libyen-Krieg noch schlichtere Lügen auf als London heute. Libyens Repräsentant Muammar Al-Ghaddafi hatte ihm 50 Millionen US-Dollar für den Wahlkampf geschenkt, was rauszukommen drohte. Also ließ ihn Sarkozy bestialisch und vor laufenden NATO-Kameras ermorden. Heute zapft Frankreich libysches Öl und sorgt für den zuständigen Warlord. In das Trümmerfeld, das der Krieg in den von Paris auch nach fast 60 Jahren »Unabhängigkeit« kolonial beherrschten Sahelstaaten hinterließ, schickte Berlin an die 1.000 Soldaten. Die sichern dort jetzt »französische« Rohstoffe – ein EU-Modell.

Wenn London in die Straße von Hormus ruft, heißt das: Die Henker der Wertegemeinschaft haben von der eigenen Barbarei nicht genug. Viel spricht allerdings dafür, dass – aus welchen Gründen auch immer – weder Teheran noch die USA zur Zeit auf Krieg setzen. Die »Europäer« wollen aber mit an dessen Schwelle. »Eigene Hand« eben.