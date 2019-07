Valerio Nicolosi Seenotretter der »Open Arms« in einem kleineren Einsatzboot

Das Leben auf einem Schiff spielt sich wie in einer Blase ab. Gestern kam Anabel Montes, die Einsatzleiterin der »Open Arms«, zu mir und sagte: »Mein Vater hat mir den Link zu einer italienischen Zeitung geschickt. Die schreiben, man habe beantragt, gegen mich wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung Anklage zu erheben. Weißt du etwas davon? Wir haben nichts davon gehört, und auch unsere Anwälte nicht.« Nein, ich weiß nichts davon, aber es gibt eine dahingehende Agenturmeldung, und die Zeitung Il Giornale verbreitet sie. Dieselbe Zeitung, die heute früh Carola Rackete als eine »humanitäre Extremistin« bezeichnet hat.

Wir haben gerade eine Übung zu Wasser beendet, und ich nutze die Gelegenheit, mit Anabel zu sprechen. Ich möchte hier ihre Geschichte erzählen und auch, wie schwierig es ist, eine normale, einfache Person zu bleiben, wenn man Tag für Tag entweder wie eine Heldin oder wie eine Kriminelle behandelt wird. Aber: »Mir gefällt es überhaupt nicht, wenn man mich oder die Leute, die hier mit an Bord sind, wie Helden behandelt. Wir sind Menschen, die in ihrem Leben eine Entscheidung getroffen und die eigenen Fähigkeiten anderen zur Verfügung gestellt haben. Wenn wir von uns sprechen, dann vergessen wir die, denen wir helfen, die keine Wahl hatten und die fliehen mussten. Ihretwegen sind wir hier, und von ihnen muss man erzählen«.

Wie so viele andere Seenotretter begann Anabel ihren Einsatz als Freiwillige auf der griechischen Insel Lesbos, vor der türkischen Küste. »Ich erinnere mich: Wir waren gerade angekommen und hatten das Auto geparkt. Ich gehörte zur neuen Gruppe der Seenotretter, die am nächsten Tag die Leute ablösen sollte, die sich daran machen würde, Menschenleben zu retten. Alles verlief gut, alle Geretteten waren wohlauf. Aber in dem Moment begriff ich, dass sie ihr ganzes Leben in einem nassen Rucksack mit sich schleppten, während ich ohne Probleme zwei Flieger genommen hatte und jetzt ein gemachtes Bett und ein warmes Essen auf mich warteten. Diese Realität traf mich mit voller Wucht: Das Leben, das ich als Privilegierte geführt hatte, war nur eines von vielen möglichen in dieser Welt.«

Seither scheint ein ganzes Leben vergangen zu sein. Damals erreichten viele Flüchtende die griechischen Inseln als erste Station in Europa. Danach ging es für viele auf der später so getauften Balkanroute weiter. Seit Anabel und die anderen als Freiwillige anfingen, hat sich die Welt verändert. Oder zumindest die Art, wie die Welt die Seenotretter wahrnimmt. »Zu Beginn der Einsätze im zentralen Mittelmeer koordinierte die italienische Küstenwache alle: die NGO, italienische Kriegsschiffe, ›Frontex‹, die Schiffe der NATO und auch Frachter. Wir waren nicht genug Leute, aber wir konnten zumindest jeden Tag Menschenleben retten. Aber es gab einen Moment, ab dem sie damit begannen, uns zu diffamieren. Die dafür Verantwortlichen wollten nicht, dass man Menschen rettete, und sie wollten auch nicht, dass die Öffentlichkeit sah, was hier passierte. Seenotrettung gleicht heute der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Das liegt nicht daran, dass es keine Gründe mehr dafür gibt, von Libyen aus in See zu stechen, sondern daran, dass die sogenannte libysche Küstenwache hochgerüstet und finanziert worden ist. Sie fängt die Geflüchteten ab und bringt sie an den Ort zurück, dem sie entkommen wollten.«

Seit mehr als einem Jahr werden kaum noch Meldungen über in Seenot geratene Schiffe an uns auf der »Open Arms« verschickt, vor allem, wenn diese aus Libyen kommen. Rom und Valletta kommunizieren direkt mit Tripolis. Vor allem die italienische Küstenwache ist im Vorteil, da italienische Kriegsschiffe in dem nordafrikanischen Land präsent sind und die Milizen, die sich selbst zur Küstenwache ernannt haben, unterstützen.

Die Seenotrettung ist zu einem Politikum geworden, und das gefällt Anabel nicht: »Ich sehe das, was ich mache, als eine Hilfeleistung, die in einem bestimmten Moment notwendig ist. Wenn ich, sei es zu Wasser oder zu Lande, einmal Hilfe brauche, dann hoffe ich, dass es da jemanden gibt, der den Arm nach mir ausstreckt. Aber ich glaube, wenn du nie jemandem helfen wolltest, kannst du auch nicht um Hilfe bitten. Davon bin ich voll und ganz überzeugt«.