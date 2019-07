Foodwatch klagt auf Herausgabe von Studie

Berlin. In der Debatte um neue Kennzeichnungen für Zucker, Fett und Salz in Lebensmitteln geht die Verbraucherorganisation Foodwatch juristisch gegen das Agrarministerium vor. Mit einer Klage beim Verwaltungsgericht Köln soll die Herausgabe von Studienmaterial durchgesetzt werden, teilte die Organisation am Montag mit. Nur durch eine Offenlegung der wissenschaftlichen Beratungsgrundlagen sei es möglich, die Gründe politischer Entscheidungen nachzuvollziehen. Bei dem Streit geht es um eine Analyse verschiedener Nährwertlogos, die das Bundesforschungsinstitut »Max Rubner« im Frühjahr vorgelegt hatte. (dpa/jW)