Umfassende Technikprobe am BER

Berlin. Mehr als sieben Jahre nach der ursprünglich geplanten Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER werden an der Dauerbaustelle erstmals wichtige technische Anlagen gemeinsam getestet. Die Prüfung ist eine Voraussetzung für die Abnahme des Airports durch die Baubehörde. Die Anlagen befinden sich im Hauptterminal. Am Montag sollten die Tests starten, wie die Flughafengesellschaft ankündigte. Die Eröffnung des Flughafens in Schönefeld bei Berlin ist aktuell für Oktober 2020 geplant. Für die sogenannten Wirkprinzipprüfungen ist den Angaben zufolge der TÜV zuständig. Angesetzt dafür seien 40 Arbeitstage. (dpa/jW)