Türkei verteidigt Vorgehen gegen Syrer

Istanbul. Der türkische Innenminister hat die geplante Ausweisung von Syrern aus der Metropole Istanbul verteidigt. »Wenn sie (die Syrer) sagen, dass sie nicht gehen wollen, müssen sie es trotzdem tun. Wir müssen eine Ordnung schaffen«, sagte Süyleman Soylu am Mittwoch. Der Istanbuler Gouverneur hatte Syrern, die nicht in der Metropole Istanbul gemeldet sind, am Montag eine Frist bis zum 20. August gesetzt, um die Stadt zu verlassen. Ansonsten werden sie demnach in die Provinz gebracht, in der sie gemeldet sind. (dpa/jW)