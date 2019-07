Etwas zu rauschhaft

Hannibal Hanschke/REUTERS »Duft der Freiheit«? Straßenszene in Hamburg am 7. Juli 2017

Auch zwei Jahre nach dem G-20-Gipfel in Hamburg sind die Ereignisse noch Gegenstand von Debatten in der Linken. Gestritten wird vor allem über die Bewertung der Vorgänge im Schanzenviertel in der Nacht zum 8. Juli 2017, wo es zu Plünderungen und Brandstiftungen kam. In seiner Streitschrift »Gewalt. Macht. Widerstand« macht Andreas Blechschmidt diese Debatte zum Ausgangspunkt für eine Reflexion über Sinn und Grenzen von Militanz, die in eine vergleichsweise realistische Standortbestimmung der radikalen Linken mündet.

Blechschmidt ist seit Jahrzehnten Sprecher des autonomen Kulturzentrums »Rote Flora« im Schanzenviertel und intimer Kenner der linken Szene Hamburgs. Er lässt keinen Zweifel daran, dass er Militanz für ein legitimes Mittel hält. »Militanz gehört zum politischen Selbstverständnis der radikalen Linken und ist Teil von Kampagnen und Mobilisierungen gegen das herrschende System«, schreibt er. Sie sei Ausdruck einer »kompromisslosen Gegnerschaft«.

Militante Aktionen müssten aber, so Blechschmidt weiter, »Ausdruck einer Moral« sein, »indem in der Wahl der Mittel sich die verfolgten Zwecke erkennen lassen«. Militanz achte das Leben, sei als »Teil linker radikaler Praxis vermittel- und erklärbar« und »kein Selbstzweck«. Bei den Brandstiftungen in zwei in Wohnhäusern gelegenen Geschäften und in einer Sparkassenfiliale sowie der versuchten Inbrandsetzung einer Tankstelle im Schanzenviertel am 7. Juli 2017 sei dieses Gebot missachtet worden.

Die Kritik des Autors richtet sich gegen eine Lesart, die solchen »­Riots« eine strategische Relevanz für den Kampf gegen die herrschende Ordnung zuschreibt. Um diese Perspektive zu illustrieren, zitiert er unter anderem aus dem von Karl-Heinz Dellwo herausgegebenen Buch »Riot. Was war da los in Hamburg?«. Dort ist vom »Duft der Freiheit, rauschhafter Grenzüberschreitung, polizeilichem Kontrollverlust« die Rede.

Blechschmidt holt weit aus und greift auch auf geschichtliche Erfahrungen zurück, um derart seltsame Überhöhungen und Romantisierungen zu relativieren. Anhand der gescheiterten Aufstände in Paris 1848 und 1871, der Niederschlagung der Münchner Räterepublik 1919 und der Revolten des Jahres 1968 beschreibt er die Fähigkeit der kapitalistischen Ordnung, ihre Macht immer wieder zu stabilisieren und noch auszubauen.

Eine politische Dynamik, die zu einer Überwindung der herrschenden Verhältnisse führt, sei heute noch viel weniger als damals zu erkennen. Die Niederlagen 1871 und 1919 zeigten, dass lokal erfolgreiche Aufstände, die sogar über bewaffnete Kräfte verfügten, »ohne eine Mobilisierung in die Gesellschaft hinein« isoliert und niedergeworfen würden. Es gehe nicht darum, eine Schlacht zu gewinnen, sondern »den Krieg«.

Blechschmidt bezweifelt, dass ein solcher Umsturz in Sicht ist. Es fehlten zumindest in Deutschland die Akteure, »die jede Veränderung politischer Verhältnisse braucht«, konstatiert er und zitiert den Soziologen Heinz Bude: »Wenn allerdings keine ›große Alternative‹ mehr vorstellbar ist, wenn man einsehen muss (…), dass die Opfer des Kapitalismus immer auch gleichzeitig seine Nutznießer sind, dann fällt man mit Marx in das unglückliche Bewusstsein eines Wissens ohne Praxis und einer Einsicht ohne Relevanz.«

Der Autor bleibt dabei aber nicht stehen. Es stelle sich die Frage, ob nicht die »authentischste revolutionäre Haltung« darin bestehe, sich die eigene »Verstricktheit in das neoliberale Regime« einzugestehen. Ein solches Eingeständnis bedeute nicht, den Verhältnissen handlungsunfähig ausgeliefert sein, sei vielmehr »souverän«, weil sich damit ein Bewusstsein der aktuellen Kräfteverhältnisse ausdrücke. Dann müsste, so Blechschmidt, »kein Riot und keine militante Barrikadennacht zum Aufscheinen der Morgenröte einer Revolution stilisiert werden, für die es derzeit keine Perspektive gibt«.