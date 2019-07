FWMS/arte Anita (Hilde Hildebrand) arbeitet im Nachtlokal »Hippodrom«: »Große Freiheit Nr. 7«

Große Freiheit Nr. 7

Ah, was für ein Film! Was für Menschen! Was für Umstände! Was für Farben! Der Seemann Hannes Kröger verdient seinen Lebensunterhalt als Musiker auf St. Pauli. Sein im Sterben liegender Bruder bittet ihn, sich um Gisa zu kümmern, seine Geliebte. Hannes verschafft ihr eine Stelle als Verkäuferin. In ihm wächst der Wunsch, Gisa zu heiraten. Als er spürt, dass sie nur Augen für den Werftarbeiter Georg hat, kehrt Hannes dem Milieu den Rücken und heuert wieder auf einem Schiff an. D 1944. Regie: Helmut Käutner. Mit Ilse Werner, Hans Albers. Zu schwermütig und zu versoffen für die Nazis.

Arte, 20.15 Uhr

Exclusiv im Ersten: ­Staatsgewalt

Wenn Polizisten zu Tätern werden

Jedes Jahr gibt es in Deutschland 2.300 Ermittlungsverfahren wegen gewaltsamer Übergriffe von Polizeibeamten gegen Unschuldige. Die Opfer haben kaum eine Chance auf eine Wiedergutmachung. Oft werden sogar gegen sie Ermittlungen eingeleitet, und sie landen nicht selten selbst auf der Anklagebank. Dieser Film zeigt aktuelle Fälle und geht der Frage nach, warum Polizeigewalt in Deutschland meistens straflos bleibt. Und zu ergänzen wäre: bei Verschärfung des spätestkapitalistischen Krisenregimes immer schamloser straflos bleiben wird. Weil Unterdrückung zunehmen muss, wo die Menschen immer verzweifelter sind.

Das Erste, 21.55 Uhr

Der Hartz-IV-Report

Eben: Sechs Millionen Menschen leben im System Hartz IV. Das ist die sanfte Variante des Zwangsstaates neben den Polizisten. Bald wird das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden, ob die Sanktionen bei Hartz-IV-Beziehern gegen die Verfassung verstoßen. »Fordern und Fördern« war das Versprechen einer der größten Sozialreformen der jüngeren Geschichte. Diese Reportage sucht Antworten auf offene Fragen und sortiert mit Hilfe von Experten und Betroffenen Fakten. Oh, wir sind gespannt!

Das Erste, 22.55 Uhr

Annemarie Schwarzenbach – Schweizerin und Rebellin

Weibliche Vorbilder kann es nie genug geben, antifaschistische auch nicht. Die Schriftstellerin Annemarie Schwarzenbach, geboren 1908, stammte aus einer reichen Zürcher Industriellenfamilie, die keinen Hehl aus ihrer Sympathie für die Nazis machte. Die Journalistin und Fotoreporterin lehnte sich früh gegen ihre Umgebung auf und machte sich auf die Suche nach der Wahrheit.

3sat, 23.35 Uhr