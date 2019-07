jW

Für ein paar Silberlinge

Zu jW vom 23.7.: »DGB-Chef: Boni für ­Gewerkschafter«

(…) Wer Mitglied einer DGB-Gewerkschaft ist, wird vom Kapitalisten belohnt! DGB-Chef Reiner Hoffmann sieht nicht, dass er die Arbeiterklasse weiter spaltet. Für ein paar Silberlinge soll sie ihre gewerkschaftliche Seele verkaufen. Dass Kollegen sich (…) zusammenschließen, um sich gegen das kapitalistische System zu wehren, ist für Herrn Hoffmann wohl unvorstellbar. (…)

Dieter Wegner, Verdi-Mitglied, Hamburg

Spahns tolle Ideen

Zu jW vom 23.7.: »Das ist ein Notfall«

Mir fehlen die Worte zu den Vorschlägen von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Nunmehr sollen also die Leitstellen auch den ärztlichen Notdienst organisieren! Seit 1974 bin ich im Rettungsdienst und in der Gefahrenabwehr tätig (…). Unter anderem in Niedersachsen und Bayern war es über Jahrzehnte selbstverständlich, dass sowohl Notfallrettung als auch Krankenbeförderung und ärztlicher Bereitschaftsdienst über die Nachrichtenzentralen der Hilfsorganisationen liefen. So lag es in einer Hand, gegebenenfalls Aufträge für Hausbesuche hochzustufen oder den ärztlichen Notdienst zu Einsätzen hinzuzuziehen. Dann kam die Politik und meinte, allein kompetent in bezug auf die Rettungsleitstellen zu sein: Während Krankentransporte häufig bei den Hilfsorganisationen verblieben, beschritt die Kassenärztliche Vereinigung eigene Wege mit eigener Rufnummer. Natürlich haben die neu organisierten Rettungsleitstellen Millionen gekostet, hingegen liegen die Strukturen bei den Hilfsorganisationen brach. Und jetzt kommt der Spahn daher mit neuen »rettenden Ideen«, toll! Natürlich wird auch diese Neuorganisation wieder Millionen kosten. Um vermeintlich Kosten zu sparen, werden die Leitstellengebiete vermutlich noch größer – damit sich das Personal im Einsatzgebiet dann gar nicht mehr auskennt. Auch das war ein Vorteil der alten Strukturen, dass es einen Austausch zwischen Einsatzdienst und Leitstellendienst gab und beste Ortskenntnisse vorhanden waren (…). Heute wissen die Kollegen nur noch das, was der PC weiß.

Peer Maßmann, Rettungsassistent Pattensen, Region Hannover, per E-Mail

Aus der Parallelwelt

Zu jW vom 23.7.: »Anthroposophische ­Netzwerke«

Dieser Artikel könnte von einem ehemaligen Waldorfschüler geschrieben sein. Nur kurz:

1. Rudolf Steiners Anliegen war es, auch die landwirtschaftlichen Fragen mit seiner »Philosophie« zu verknüpfen. In erster Linie wandte er sich gegen eine wissenschaftliche Herangehensweise und verteufelte den Kunstdünger, den man neuerdings zur Ertragssteigerung einsetzte. Statt dessen empfahl er die Düngung mit Mist, also ein altbekanntes Mittel. Allerdings verknüpfte er damit dermaßen abstruse Ideen und Rituale, dass man an seinem Verstand zweifeln könnte. Ebenso abwegig sind seine Empfehlungen zur Schädlingsbekämpfung. 1924 vermittelte er seine Vorstellungen einem auserwählten Kreis von Bauern, die er gleichzeitig in die Anthroposophie einführte. Dieser zehntägige Kurs fand bei einem Großgrundbesitzer in der Nähe von Breslau statt. Die Inhalte sollten zunächst streng geheim bleiben. Die als biologisch-dynamische Wirtschaftsmethode bezeichnete Bewirtschaftung erhielt 1928 die Bezeichnung »Demeter«. Großen Anklang fand sie bei der NSDAP, wofür sich die Zeitschrift Demeter erkenntlich zeigte und Hitlers Geburtstag entsprechend würdigte. Besonderes Interesse an der Anthroposophie zeigte Rudolf Heß, der auch den vom Autor Helmut Höge erwähnten Hof Marienhöhe unter seinen besonderen Schutz stellte. Heß sorgte dafür, dass ein Krankenhaus mit Produkten von dem biologisch-dynamischen Hof Marienhöhe beliefert wurde. Heinrich Himmler ließ 1938 im Konzentrationslager Dachau die größte biologisch-dynamische Heilkräutersammlung Europas anlegen. Das Kommando führte der ehemalige Obergärtner von Weleda. Die Arbeitsbedingungen waren grausam.

2. Waldorfschulen lassen sich nicht mit normalen Maßstäben messen. Deshalb nehmen sie nicht an Studien wie PISA teil. Die Eltern zahlen zwar Schulgeld, aber der Staat beteiligt sich mit mehreren tausend Euro pro Schüler und Schuljahr. Die Lehrer werden überwiegend öffentlich finanziert, obwohl sie häufig keine wissenschaftliche, pädagogische Ausbildung haben, sondern nur in den anthroposophischen Seminaren mit Steiners Gedankenwelt vertraut gemacht wurden.

3. In Kassel versuchten mehrere Professoren der landwirtschaftlichen Abteilung, den von Ökofirmen und finanzkräftigen Anthroposophen gesponserten Lehrstuhl zu verhindern, um den Ruf der Universität nicht zu schädigen. Leider konnten sie den Einzug dieser pseudowissenschaftlichen Glaubenslehre nicht verhindern. Aber nach fünf Jahren wurde das Experiment nicht fortgesetzt.

4. Das bedingungslose Grundeinkommen ist zwar keine Erfindung von Götz Werner, dem Besitzer der Drogeriemarktkette »DM«, wird aber gerne von ihm angepriesen. Für Unternehmer ist das ein großartiges Modell: Sie zahlen Hungerlöhne, der Staat die Differenz, damit der Arbeiter seine Arbeitskraft erhalten kann.

5. Zum Schluss: Die Anthroposophen haben eine Parallelwelt aufgebaut, in der von der Wiege bis zur Bahre für alles gesorgt ist. Und was vielen gänzlich unbekannt ist, die auf die bösen Banken schimpfen und lieber zur GLS-Bank gehen: Auch das ist eine anthroposophische Einrichtung, die die Anthroposophen darin unterstützt, ihr Imperium auszuweiten.

Dr. Irene Wagner, per E-Mail

Feudalistischer Mist

Zu jW vom 26.7.: »Keine Einigung mit ­Hohenzollern«

Die Rede vom »Haus Hohenzollern« ist feudalistischer Mist. Die Menschen haben einen Vornamen (und wenn’s mehrere sind, interessiert das keinen) und einen der Familie – that’s it. Ich komm’ auch nicht aus dem Haus Meier oder Müller. Wer solche Titel nicht wegnimmt, kann auch gleich noch die Schlösser und die ganze alte Chose »restituieren«. Entsprechend inflationär wird der Ausdruck in der bürgerlichen Presse verwendet.

Johannes P. Panther, per E-Mail