Thomas Peter/REUTERS Leiden Sie unter Rauchscham? Experten sagen: Vapen hilft

Eine Frage der Taz an die Umweltschützerin Katrin Kilianski, Ende Juli 2019: »Flugscham, Fleischscham: Gibt es nun auch eine Rauchscham?«

Es ist ein Jammer, dass der 2011 verstorbene Sozialphilosoph Horst-Eberhard Richter die Schwemme der jüngsten Schamformen nicht mehr erleben darf. Inzwischen wird sich kaum noch jemand an ihn erinnern, aber in seinen Blütejahren war er ein vielgelesener Autor und Deutschlands führender Fachmann in allen Schamfragen. Er prägte die Begriffe »Schamarbeit«, »Schamangst«, »Schamkonflikte«, »Schambarriere«, »Schamgebot« und »Schamkultur«, was Eckhard Henscheid 1993 zu der Feststellung veranlasste: »Langsam tut sich der gute alte Schamhügel bei so viel Konkurrenz wirklich hart.« Als Schampapst konnte Richter nie begreifen, weshalb manche Kritiker sein unermüdlich hervorgekehrtes Expertentum in Sachen Scham für schamlos hielten. Zu erklären vermochte er sich die Einwände gegen seine Schamarbeit nur mit der unterentwickelten Schamkultur seiner Widersacher, die aus Schamangst ihre eigene Scham verdrängten, anstatt sich ihren Schamkonflikten zu stellen.

Und nun das: Flugscham, Fleischscham, Rauchscham! Da gebietet es doch der Anstand, ein Ouija-Brett hervorzuholen und ein kurzes Interview mit Horst-Eberhard Richters Geist zu führen: »Herr Richter, acht Jahre nach Ihrem Tod befindet sich die deutsche Schamkultur plötzlich im Aufwind. Freut Sie das?« Richter: »Ja und nein. Einerseits empfinde ich es natürlich als befriedigend, dass meine Schamarbeit Früchte zu tragen beginnt. Andererseits erkenne ich immer noch deutliche Defizite an Konsumscham, Trinkscham, Lachscham, Feierscham, Urlaubsscham, Genussscham, Stromverbraucherscham, allgemeiner Lebensscham und Wegsehscham.« Zweite Frage: »Was meinen Sie mit Wegsehscham?« Richter: »Das ist ein Ausdruck, den die Schriftstellerin Ulrike Draesner drei Jahre nach meinem Tod ins Gespräch gebracht hat, zugleich mit der Verlustscham und der Jetztscham. Was diese drei Schäme bedeuten, weiß ich auch nicht so genau. Doch sie haben einen guten Klang, und ich bedaure, dass sie mir nicht selbst eingefallen sind.« Dritte Frage: »Sind Sie sicher, dass Schäme der Plural von Scham ist?« Richter: »Junger Freund, es stimmt mich traurig, dass Sie sich mit sprachlichen Spitzfindigkeiten beschäftigen, während die Welt auf die Erfindung und die Kultivierung neuer Schäme wartet. Wie wäre es mit der Nach-dem-Duschen-die-Dusche-nicht-rakeln-Scham? Gibt es die schon?«

Diese Frage reiche ich hiermit weiter.