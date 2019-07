Die Geschichte von Josepha

Valerio Nicolosi Seenotretter der »Open Arms« ziehen Teile eines Schlauchboots an Deck

Der »Fall Josepha« war eine Zäsur in der Welt der Seenotrettung, genauso wie die Aktion der Kapitänin der »Sea-Watch 3«, Carola Rackete. Es war eines dieser Ereignisse, bei denen man nicht erklären muss, wann und wo es sich zugetragen hat. Es reicht, »Josepha« zu sagen, und alle wissen, wer sie ist und was ihr zugestoßen ist.

Um die Geschichte herum wurden sofort Unwahrheiten erfunden. Ich benutze nicht gern den Anglizismus »Fake News«, denn es waren waschechte Lügen über Josephas Rettung, über den Nagellack an ihren Zehennägeln. Lügen, die die Fakten diskreditieren sollten: Die sogenannte libysche Küstenwache hatten drei Personen im Meer zurückgelassen, zwei Frauen und ein Kind. Das Kind starb an Unterkühlung, was bedeutet, dass es noch am Leben war, als man es zurückließ. Eine der Frauen war tot, aber Josepha lebte noch. Als sie hörte, dass sich ihr jemand näherte, bewegte sie eine Hand, obwohl sie bereits Stunden zuvor die Augen geschlossen hatte, da sie dachte, sie würde mitten im Nirgendwo sterben.

Seeleute sind dafür bekannt, abergläubisch zu sein, und Marc Reig, zum Zeitpunkt von Josephas Rettung Kapitän der »Open Arms«, erzählt immer, dass der damalige Tag der von »Madonna del Carmen« war, der Schutzpatronin der Matrosen.

Josepha hatte zur Madonna gebetet. Das erzählte sie Giovanna Scaccaborozzi, der Schiffsärztin, die die schwere Aufgabe hatte, den Tod der anderen beiden Personen zu bestätigen und aufzuschreiben, was die gerade gerettete Frau zu erzählen hatte.

Wenige Worte, aber viel Polemik. Der Nagellack auf den Zehen von Josepha sollte angeblich beweisen, dass die ganze Geschichte nur vorgetäuscht war. In Wirklichkeit trug ihn ihr Angeles auf, eine Freiwillige, die an Bord kochte und die, völlig zu Recht, meinte, sie könne einer Frau, die sich im Schockzustand befand, durch ein kleines Ablenkungsmanöver ein wenig Würde verleihen.

Ein Jahr später bin ich wieder an Bord der »Open Arms«. Einsatzleiterin ist immer noch Anabel Montes, Koch ist wieder Lorenzo Leonetti, und außer ihnen ist auch Esther wieder an Bord, die Seenotretterin, die damals die Hand gesichtet hatte, mit der Josepha auf sich aufmerksam machte. Auch Oscar Càmps ist da. Riccardo Gatti, der andere Einsatzleiter, ist kürzlich von Bord gegangen.

Mit ihnen über Josepha zu sprechen bedeutet, ihnen das Herz zu öffnen – wenn auch mit widersprüchlichen Gefühlen. Da ist zunächst ein spontanes Lächeln, weil es um eine Frau geht, die sie gern haben. Aber da ist auch Wut, weil das, was damals geschehen ist, nicht passieren darf. Drei Personen, von denen zwei noch am Leben sind, im Meer zurückzulassen, ist ein Verbrechen, und in diesem Fall waren die Verbrecher Leute, die von der italienischen Regierung finanziert werden.

Die Geschichte von Josepha habe ich schon im Oktober letzten Jahres in einem Artikel erzählt. Jetzt kann ich nur noch hinzufügen, dass das Foto von Josepha mein eigenes Leben zumindest ein wenig verändert hat, das Foto, auf dem sie, immer noch voller Angst, Marc Gasol ansieht, den NBA-Champion, der bei dem Einsatz als Freiwilliger dabei war. In dem Moment, als ich es sah, beschloss ich, wieder an Bord von Rettungsschiffen zu gehen und weiterhin von dem zu berichten, was sich im zentralen Mittelmeer abspielt. Wenige Tage später war ich im Hafen von Mallorca, wo Josepha an Land gebracht worden war. Am Tag darauf ging es wieder auf See.

Da ich jetzt, ein Jahr später, wieder an Bord bin, habe ich beschlossen, von jenem Tag zu erzählen, mit der Stimme von einem, der dabei war, der das alles erlebt und bei dieser Rettungsaktion mitgemacht hat und ein Jahr später noch immer, oder wieder, hier auf der »Open Arms« ist.