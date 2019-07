Mehr Polizeigewalt als bisher bekannt

Berlin. In Deutschland kommt rechtswidrige Polizeigewalt laut einer Studie von Kriminologen der Universität Bochum deutlich häufiger vor als bisher bekannt. Laut der Untersuchung, über die am Freitag abend die ARD-»Tagesschau« berichtete, gibt es jährlich mindestens 12.000 mutmaßlich rechtswidrige Übergriffe durch Polizeibeamte – und damit deutlich mehr als angezeigt. An einer Befragung nahmen mehr als 1.000 Betroffene teil. Ein zweiter Teil der Studie bestand aus qualitativen Interviews mit Staatsanwälten, Rechtsanwälten, Richtern und Polizeibeamten. »Nach unseren bisherigen Befunden kann man davon ausgehen, dass das Dunkelfeld mehr als fünfmal so groß ist wie das Hellfeld, das wir in der Statistik sehen«, sage der Kriminologe Tobias Singelnstein von der Uni Bochum gegenüber dem ARD-Politmagazin »Kontraste«. (jW)