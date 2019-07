Europäische Lieferdienste wollen fusionieren

Amsterdam. Unter den europäischen Essenslieferdiensten bahnt sich ein größerer Zusammenschluss an. Das niederländische Unternehmen Takeaway.com will den britischen Wettbewerber Just Eat kaufen, wie beide Unternehmen am Wochenende bestätigten. Takeaway.com habe nach britischem Recht bis zum 24. August Zeit, um den Aktionären von Just Eat ein Angebot zu machen.

Die Niederländer betreiben in Deutschland das Portal Lieferando.de. Takeaway hatte Ende vergangenen Jahres angekündigt, das Deutschland-Geschäft von Delivery Hero (Lieferheld, Pizza.de und Foodora) für knapp eine Milliarde Euro zu übernehmen. (dpa/jW)