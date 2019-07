Brand zerstört 200 Häuser bei Lima

Callao. Ein Feuer hat in einer Armensiedlung am Rande der peruanischen Hauptstadt Lima rund 200 Häuser zerstört. Der Brand brach in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) aus zunächst unbekannten Gründen im Ort Callao in der Nähe des internationalen Flughafens von Lima aus, wie die Nachrichtenagentur Andina berichtete. Verletzt wurde demnach nach ersten Erkenntnissen niemand. Gloria Montenegro, Perus Ministerin für gefährdete Bevölkerungsgruppen, sagte im Lokalfernsehen, mehr als 500 Menschen seien betroffen. (dpa/jW)