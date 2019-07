Wächtersbach: Demo gegen rechten Terror

Wächtersbach. Nach dem rassistisch motivierten Mordanschlag auf einen Eritreer haben am Samstag mindestens 150 Menschen in Wächtersbach gegen rechten Terror protestiert. Die Demonstration sei absolut friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. Zu der Kundgebung hatte die Gruppe »Antifakollektiv 069« aufgerufen. Der Weg führte die Demonstranten auch am Tatort in einem Wächtersbacher Industriegebiet vorbei. Ein 55 Jahre alter Deutscher hatte am vergangenen Montag den 26jährigen Eritreer mit einem Bauchschuss schwer verletzt und sich danach das Leben genommen. Den Mordanschlag soll er zuvor in einer Kneipe angekündigt haben. (dpa/jW)