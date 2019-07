Keiner von da oben

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa »Ich helfe gerne«: Helmut Müller (1930–2019)

Vor einer Woche, am 19. Juli 2019, verstarb 89jährig unser Genosse Helmut Müller. Tiefe Traurigkeit herrscht bei allen, die von diesem schmerzhaften Verlust erfuhren. Professor Heinz Karl, der mit Helmut in der Kommunistischen Plattform zusammengearbeitet hatte, sagte mir: »Als Mitarbeiter im Institut für Marxismus-Leninismus lernte ich Helmut nie persönlich kennen, erlebte ihn aber als 2. Sekretär der Berliner SED-Bezirksleitung auf verschiedenen Veranstaltungen. Er machte auf mich einen sympathischen Eindruck, weil er wie ein normaler Mensch auftrat, ohne Pose. Er gab sich nie wie einer von da oben.«

Diese Worte werden Helmut zutiefst gerecht. 1930 geboren, erlebte er den Faschismus als Kind und Jugendlicher in einem antifaschistisch geprägten Elternhaus in Reichenberg, heute Tschechien. Im Januar 1946 erfolgte die Umsiedlung seiner Familie nach Thüringen. Bis 1948 arbeitete Helmut in Merkers als Bauarbeiter. Dann begann seine hauptamtliche Tätigkeit in der FDJ und später in der SED, deren Zentralkomitee er ab 1976 angehörte. Nach unserer kollektiven Rückkehr in den Kapitalismus war Helmut kurze Zeit arbeitslos und dann, vor seiner Pensionierung, in einem Schuhladen beschäftigt. Sein Austritt aus der PDS 1991 war keinem Gesinnungswechsel geschuldet. Helmut hat – bei aller Kritik – unserer Partei auch als parteiloser Kommunist stets die Treue gehalten. Nicht, weil er nostalgisch war, sondern weil er in ihr die Friedenspartei sah und die konsequenteste in den Parlamenten vertretene antifaschistische Kraft. Helmut verließ die PDS, weil ihm ein Prozess wegen »Anstiftung zur Wahlfälschung« drohte und er ihr keinen Schaden zufügen wollte. So war er Zeit seines Lebens.

Als er, nach langen Jahren, in denen die Pflege seiner schwerkranken Frau seine ganze Kraft in Anspruch genommen hatte, sich politisch wieder konkret umsah, kam er auch zu KPF-Veranstaltungen, deren Inhalte ihm offenkundig zusagten. Später wurde er Mitglied unseres Bundeskoordinierungsrates. Als wir nach einem Genossen suchten, der sich systematisch darum kümmern könnte, das Spendenaufkommen für unsere Mitgliederzeitschrift Mitteilungen zu erhöhen, kamen wir auf Helmut. Klar, dass der das konnte. Doch zunächst hatte ich Skrupel, ihn zu fragen. Immerhin war Helmut in den zehn Jahren, als ich Berliner FDJ-Vorsitzende war, mein Chef gewesen. Mein Mann redete mir zu. Helmut würde schon nein sagen, wenn er nicht wolle. Also sprach ich mit ihm, hinzufügend, dass wir natürlich keine sofortige Antwort erwarten würden. »Wenn ihr meint, dass ich das kann, helfe ich euch gerne«, war seine sofortige Reaktion. Und er half. Ab 2012 wuchs die Spendensumme für die Mitteilungen kontinuierlich und war jeweils fünfstellig. Dabei arbeitete Helmut in gewohnt vertrauensvoller Weise mit seiner Org-Gruppe zusammen. Und als sein Gesundheitszustand immer schlechter wurde, lud er uns am 25. Juni zu sich ein und besprach – bis ins Detail vorbereitet –, wer welche der Aufgaben übernehmen sollte, die er nun nicht mehr realisieren könne.

An jenem Tag sah ich ihn zum letzten Mal. Er fuhr kurz darauf zu seiner Enkelin nach Strausberg und kehrte nicht mehr zurück. Wir werden von nun an ohne Helmut die Arbeit bewältigen müssen. Wir werden es in seinem Sinne tun. »Er war für mich irgendwie wie ein Vater«, sagte Uschi, eine Genossin aus seiner Org-Gruppe, als sie von Helmuts Tod erfuhr. Nicht nur ihr ging es so. Wir werden Helmut niemals vergessen.