Dirk Borm/WDR/dpa Heimspiel trotz Unterzahl: AfD-Politiker wie Uwe Junge (l.) fühlen sich in Fernsehstudios wohl, wie hier bei Frank Plasberg (r.) in Köln (1.7.2019)

Immer wieder wird der Zusammenhang zwischen den Wahlerfolgen der AfD und der ständigen Präsenz ihrer Parteivertreter in Talkshows hergestellt. Aufregung gab es zuletzt, als der rheinland-pfälzische AfD-Chef Uwe Junge bei der ARD-Sendung »Hart aber fair« viel Raum bekam (siehe jW vom 3.7.). Sollten solche Leute generell nicht mehr in Fernsehrunden eingeladen werden?

Ich habe prinzipiell kein Problem damit, wenn ab und an ein Repräsentant der sogenannten Alternative für Deutschland in einer Talkshow sitzt. Eine Demokratie, die das nicht aushielte, wäre ernsthaft in Schwierigkeiten. Das Problem ist vielmehr die Quantität solcher monotonen Polittalks: die hektische und absehbare Themensetzung, die immergleichen Pseudoaufreger, die durchsichtige Inszenierung von Scheindebatten. Das war schon vor dem Aufkommen der AfD so. Deshalb wäre die einzige Alternative, auf Sendungen dieser Art so weit wie möglich zu verzichten.

Der ARD-Moderator Frank Plasberg wurde dafür kritisiert, dass er dem AfD-Politiker Junge nicht nur viel Redezeit gegeben, sondern ihn auch mit Nachsicht behandelt habe. Sehen Sie das auch so?

In einem Format wie »Hardtalk« von der BBC, also in einer Eins-zu-eins-Konstellation mit einem taffen Interviewer, hätte das sicher anders ausgesehen. Wenn es ein AfD-Vertreter mit vier anderen Figuranten zu tun hat, die egal wie dagegenhalten, nutzt ihm oder ihr das immer. Selbst Alice Weidel, Kovorsitzende der Bundestagsfraktion, kommt in solchen Formaten gut weg; mindestens bei ihren Anhängern.

Lassen sich Rechte in Talkshows argumentativ nicht stellen?

Nein, aber das ist in diesen Sendungen auch nicht gewollt. Es geht um das Debattenritual – je steiler die Thesen, desto besser für die Einschaltquote und die öffentliche Folgekommunikation, etwa in den »Social Media«. Das ist alles sehr durchsichtig. Niemand schaut diese Talks, um sich über irgend etwas vernünftig zu informieren.

Diskussionen gab es auch 2015, als der AfD-Rechtsaußen Björn Höcke bei Günther Jauch in der ARD zu Gast war und ein Deutschlandfähnchen auf seiner Stuhllehne zur Schau stellte. Teilen Sie die Einschätzung, dass Auftritte dieser Art den Erfolg der AfD begünstigten?

Ja. Wenn eine Partei wie die AfD in den TV-Polittalks nicht präsent ist, beschwert sie sich, weil die Vertreter des bürgerlichen Mainstreams angeblich unter sich blieben. Ist sie präsent, fokussiert sich die Sendung auf ihre Personen und Themen.

Es ist eine erstaunliche Tatsache, dass öffentlich-rechtliche Medien im Verdacht stehen können, indirekt rechtsradikale Umtriebe zu fördern. Wenn ich es richtig sehe, ist dieses Rundfunksystem von den Alliierten nach 1945 mit anderen Zielsetzungen aufgebaut worden. Es ist sehr amüsant, dass die AfD mal ankündigte, sich notfalls in diese Formate einklagen zu wollen. Die lieben solche Sendungen offensichtlich.

Sie haben vor kurzem gefordert, den »Talkshow-Sumpf« trockenzulegen. Können Sie das konkretisieren?

ARD und in geringerem Ausmaß das ZDF betreiben ein gefährliches Gesellschaftsexperiment, dessen Folgen sie gar nicht abschätzen können. Um nicht falsch verstanden zu werden: Eine Partei wie die AfD wäre auch ganz ohne diese Formate entstanden. Aber es gibt Verstärkereffekte. Ich würde übrigens Politikern anderer Parteien nicht empfehlen, dort ebenfalls herumzulungern, wenn ihnen eine substantielle politische Kultur am Herzen liegt. Die kurzfristigen Popularitätsgewinne fressen sich irgendwann selbst auf.

Entscheidungsträger findet man in solchen Formaten ohnehin nicht, oder?

Nein, die entscheidenden politischen Prozesse laufen auf der Ebene von Staatssekretären oder Ministerialbeamten ab. Die werden Sie in diesen Talks so gut wie nie sehen. Das ist eine Ersatzinszenierung, letztlich auch eine Form der Publikumsverachtung. Sehr schade. Man könnte die Sendezeit und die Budgets ja auch für tiefgründige Recherchen nutzen.