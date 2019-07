Ein Satz wie ein Todesurteil

jW

»Heute um 13 Uhr wurde das ›Alarm Phone‹ über ein Boot informiert, das in Schwierigkeiten steckte. Es hatte gestern abend um 22 Uhr mit 54 Personen an Bord, einschließlich Frauen und Kinder, von Sawija in Libyen abgelegt.« So lautete der Tweet der Organisation »Alarm Phone«, die Notrufe von Migranten auf dem Meer empfängt und sofort die Behörden informiert. »Die Verbindung zum Boot wurde unterbrochen, bevor wir genauere Informationen einholen konnten. Daher haben wir die Behörden nicht informieren können. Um 23 Uhr wurden wir davon unterrichtet, dass die sogenannte libysche Küstenwache das Boot abgefangen hat. Wir verurteilen derartige Zurückweisungen in Kriegsgebiete!« so der nächste Tweet.

Vor etwa einem Jahr befand ich mich schon einmal an Bord der »Open Arms«, und nach zwei Wochen Patrouillenfahrt, während der alles ruhig blieb (von wegen »Pull-Effekt«), wurden uns an einem einzigen Tag gleich vier Schlauchboote gemeldet, die am Vorabend von der libyschen Küste abgelegt hatten. Wir ließen die Rettungsboote in aller Eile zu Wasser und bewegten uns mit einer Geschwindigkeit von 40 Knoten in Richtung der übermittelten Koordinaten. Die Nachricht, die wir nach Erreichen der »Targets« (Ziele) absetzen konnten, war jedoch immer dieselbe: »Die Libyer waren schon vor uns hier.« Ein Satz, den in dieser Gegend niemand aussprechen möchte. Das sagen uns die Menschen, die von dort geflohen sind: »Lieber tot, als in Libyen zu sein.« Und das sagten uns auch diejenigen, die wir zwei Tage später retteten, nachdem sie ins Wasser gesprungen waren, weil sie fürchteten, wir seien Libyer.

An dem Tag jedoch, als sich diese vier Schlauchboote in Seenot befanden, konnten wir keinen einzigen Menschen retten. Die Motorboote, die Italien der Regierung in Tripolis liefert und deren Einsatz durch italienische Kriegsschiffe, die sich in Libyen befinden, unterstützt wird, sind schneller als wir, und vor allem bekommen sie die Meldungen über Boote in Seenot früher.

Beim letzten Schlauchboot sah die Sache anders aus. Wir waren nur wenige Meilen von ihm entfernt und hätten es in 15 Minuten erreichen können, bekamen dann jedoch eine Meldung von der »Küstenwache« aus Tripolis: »Da ist ein Boot in Schwierigkeiten, bewegt euch in diese Richtung.« Die angegebenen Koordinaten lagen viel weiter östlich, weit von uns entfernt. Als wir die Stelle erreichten, befand sich da nur ein kleines Fischerboot, sonst nichts. Das Schlauchboot hingegen war von der »Asso 28« abgefangen worden, einem italienischen Frachtschiff, das für libysche Erdölplattformen im Mittelmeer arbeitet. Und so wurden die Migranten entgegen jedem internationalen Recht nach Libyen zurückgebracht. Ich erinnere mich noch an den Frust und die Wut, die wir damals verspürten. Ich erinnere mich daran, dass es um mehr als 400 Menschen ging. Und ich weiß noch, was uns der Kapitän der »Asso 28« sagte: »Ich bekam den Befehl von der Plattform, für die ich arbeite.«

Valerio Nicolosi Seenotretter der »Open Arms« im Einsatz

»Devolución en caliente«, »heiße Rückführung«, war der Ausdruck, den ich damals zum ersten Mal hörte. Er bezeichnet das, was wir »Zurückweisung« nennen: die Verletzung internationaler Bestimmungen und Rückführung der Menschen in das Land, aus dem sie geflohen sind. Ein Jahr später sind wir noch immer hier, das Meer verändert sich nicht und auch nicht die Ölplattformen, der einzige Hinweis auf die Anwesenheit von Menschen. Ich betrachte das Radar und sehe die »Asso 28«, wie immer in der Nähe der Plattformen, und weiter nördlich sehe ich die »Sarost 5«, das tunesische Versorgungsschiff, das 22 Tage lang außerhalb des Hafens von Sarsis festgehalten wurde, weil es Migranten geholfen hatte.

Die Akteure sind immer dieselben, und auch diesmal gibt es wenige Abfahrten von der Küste. Die Veränderungen gab es auf dem Land: Da ist der Krieg in Libyen, es werden Gefängnisse bombardiert, und es gibt gemeinsame Erklärungen des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR und der Organisation für Migration (IOM), in denen gefordert wird, die Migranten sollten »in aller Ordnung befreit und ihnen Schutz garantiert werden«.

Auf europäischer Ebene geht der Krieg gegen die NGOs mit Geldstrafen und Beschlagnahmung der Schiffe weiter, obwohl die Ermittlungen allesamt ergebnislos verlaufen sind und eingestellt wurden. Spanien droht uns: Wenn wir Hilfestellung leisten, muss eine Geldstrafe von 900.000 Euro bezahlt werden – eine absurde Summe dafür, dass Menschen innerhalb der libyschen SAR-Zone (»Search and Rescue«, Suche und Rettung) geholfen wird. Darum befinden wir uns viel weiter nördlich, und darum mussten wir gestern erneut diesen Satz lesen und hören: »Die Libyer waren schon vorher da.« Das klingt wie ein Todesurteil.