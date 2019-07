Brauner Streifen am Regenbogen

Andreas Arnold/dpa CSD-Parade am Samstag (20. Juli 2019) in Frankfurt am Main

Die faschistische Kleinpartei »Der III. Weg« legt seit geraumer Zeit ein bemerkenswertes Interesse an Homosexuellen an den Tag. Am Sonnabend wollen die Neonazis einmal mehr gegen den Christopher Street Day (CSD) aufmarschieren, der an diesem Tag im nordrhein-westfälischen Siegen stattfindet. Schon in den letzten Jahren war es zu verschiedenen Aktionen, darunter auch Sachbeschädigungen, durch Anhänger der aggressiv auftretenden Splitterpartei gegen den CSD in der Universitätsstadt gekommen.

»Statt immer absurder werdender Förderung und Propagierung allerlei sexueller Entartungen wollen wir die einzig echte Ehe, nämlich die zwischen Mann und Frau, schützen und vor allem fördern, um kinderreiche Familien zu ermöglichen«, schreibt die Partei in diesem Jahr auf ihrer Internetseite. Die Folgen der zunehmenden Gleichstellung von Lesben und Schwulen seien »verwirrte Kinder und Jugendliche, die mit einem krankhaften Geschlechterbild aufwachsen, öffentlicher Hedonismus wie etwa in Form des ›Christopher Street Day‹, Entwertung der Familie und Degradierung derselben unter die Masse von beliebigen widernatürlichen Beziehungskonstellationen«.

Neben dem eigentümlich anmutenden Interesse an homosexuellen Lebensweisen stellt sich mitunter die Frage, warum ausgerechnet deutsche Faschisten, die in ihrer eigenen Geschichte eine Reihe prominenter schwuler Anführer hervorgebracht haben, so engagiert gegen Schwule und Lesben wettern.

Erinnert sei nur an den wohl prominentesten schwulen Nazi, den langjährigen Chef der Sturmabteilung (SA) der NSDAP, Ernst Röhm. Oder an den Neonazikader Michael Kühnen, der in den 1980er Jahren sein Unwesen trieb. Als Reaktion auf den schwulenfeindlichen Mord an seinem Gesinnungsfreund, dem 26jährigen Johannes Bügner, der am 28. Mai 1981 durch 21 Messerstiche von vier seiner »Kameraden« bestialisch getötet worden war, veröffentlichte Kühnen 1986 die 70seitige Propagandaschrift »Nationalsozialismus und Homosexualität«. Diese widmete er Bügner, den er als »Blutzeugen unserer Bewegung« glorifizierte. In seinem Pamphlet bezeichnete Kühnen Homosexualität als »natürliche, biologische Veranlagung«, die es einer »kleinen Anzahl von Männern« ermögliche, »sich völlig unbeeinflusst von persönlichen Interessen ganz der kulturellen Entwicklung und dem Dienst an der Gemeinschaft zu widmen«. Kühnen starb am 25. April 1991 an den Folgen einer HIV-Infektion.

Die Organisatorinnen und Organisatoren des Siegener CSD wollen sich von den neuerlichen Drohungen der lokalen Neonazis nicht einschüchtern lassen. »Wir werden auch in diesem Jahr wieder klare Kante gegen die Nazis zeigen und uns nicht einschüchtern lassen. Der CSD ist eine Manifestation gegen Ausgrenzung und Hass und steht für Solidarität, Humanismus und Akzeptanz«, stellte Melanie Becker, Mitglied des Landesvorstand der NRW-Linkspartei und Mitorganisatorin des Siegener CSD, am Donnerstag gegenüber jW fest. Insofern sei es »eine Selbstverständlichkeit«, dass man am Sonnabend nicht nur für »die Gleichstellung unterschiedlicher Lebensweisen demonstriere, sondern zugleich auch gegen Neonazis und Rassisten«, so die Linke-Politikerin weiter.

Neben dem CSD in Siegen, der in diesem Jahr zum 20. Mal durchgeführt wird, finden am Sonnabend unter anderem auch Proteste von Lesben, Schwulen, Trans-, Bi- und Intersexuellen in Duisburg, Stuttgart und Berlin statt. Beim CSD in Berlin werden in diesem Jahr erneut Zehntausende Teilnehmerinnen und Besucher erwartet.