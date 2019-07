Martin Valentin Menke/ZDF »Grüße aus 1972. Mit Pierre Littbarski auf Zeitreise«: Die Familie des Fußballveteranen in 70er-Jahre-Kleidern auf der Couch im 70er-Jahre-Wohnzimmer. Zu sehen sind Sohn Joel, Ehefrau Hitomi, Pierre und der jüngere Sohn Lucien (v. l. n. r.)

Mein anderes Russland

Über Russland wollen wir immer mehr wissen, insbesondere fair Berichtetes aus der Schweiz. Die Isaaks-Kathedrale in St. Petersburg etwa lädt den Chorfan Christof Franzen zum Casting ein. Gelingt es ihm, bis zur großen Weihnachtsmesse auf ein ansehnliches Niveau zu kommen, darf er mit den erfahrenen Sängern mitsingen. Ob sein Plan aufgehen und der Russland-Korrespondent bis zur russischen Weihnacht alle Töne richtig treffen wird, muss sich noch zeigen. Was wohl Lenin dazu sagen würde, der alte Wahlschweizer? CH 2018, Teil 3 von 5, Folge 4 über den Baikalsee wird um 19.30 Uhr ausgestrahlt.

3sat, 9.15 Uhr

Die Olsenbande läuft Amok

Ab nach Norden: Egon Olsen plant seinen größten Coup, doch seine Kumpane Benny und Kjeld haben Arbeit in einem Supermarkt gefunden und weigern sich, ihrem Boss zu assistieren. Erst als Egon seinen Freunden aus einer Klemme hilft, ist das Trio wieder vereint. Der Plan funktioniert perfekt, und als Egon dabei unfreiwilligerweise mit der Polizei kooperieren muss, verdient er zum ersten Mal auf ehrliche Weise Geld. Schön! Regie: Erik Balling, DK 1973.

MDR, 20.15 Uhr

Grüße aus 1972

Mit Pierre Littbarski auf Zeitreise

Fußballstar und O-Bein-Wunder Pierre Littbarski geht auf Zeitreise und kehrt noch einmal zurück in das Jahr 1972, als er zwölf Jahre alt war. Gemeinsam mit seiner Familie zieht er für ein Wochenende in ein umgestyltes Haus, in dem alles an seine Kinderzeit erinnert. Die Kameras begleiten die Zeitreise und gewähren Einblicke in das Familienleben und die Kindheit des prominenten Bewohners. Für die beiden Söhne Lucien und Joel wird das Wochenende zum großen Abenteuer, denn sie erleben die Kindheit ihres Vaters hautnah. Essensbräuche, Fernsehshows, Klamotten und Technik von gestern führen zu unterhaltsamen Situationen. Wie funktioniert ein Telefon mit Wählscheibe, warum sind die Bilder auf dem Röhrenfernseher verschneit? Die 1970er waren jedenfalls das beste Jahrzehnt, das diese Länder hier hatten (Teil 3 von 3).

ZDF, 23.00 Uhr

Neues von den Flaschensammlern

Sie sind meist schon älter, aber weder obdachlos noch drogensüchtig, ihre Rente allein reicht jedoch kaum zum Leben. Für immer mehr Menschen – auch aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft – bieten die wenigen Cent Anreiz genug, sich in Papierkörbe zu beugen und hinter Büsche zu schauen, um Pfandflaschen und -dosen einzusammeln. Viele Sammelreviere sind hart umkämpft. Blühende Landschaften. D 2018.

WDR, 23.40 Uhr