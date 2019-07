Nachschlag: Sommertristesse

Pascal Rossignol/REUTERS Hier nicht ganz so romantisch, wie man es sich für einen Film wünschen möchte: Sonnenuntergang an Frankreichs Küste (Archivbild)

»Das grüne Leuchten« von Éric Rohmer erzählt eine einfache Geschichte: Eine junge Frau ist einsam. Das spürt sie erst, als die Achtstundentage aufhören und die Sommerferien beginnen. In trivialen Gesprächen gefangen, wird ihre Einsamkeit immer unerträglicher. Palaver, leeres Gerede, das sich staut und wieder abfließt, je nach dem Grad von Delphines Verzweiflung. Niemand ist bereit andere zu verstehen. Alle Kommunikationswege scheitern.

Schließlich entkommt sie mit Mühe und Not ihrer Wohnung am sommerlich tristen Boulevard Saint-Germain und gelangt nach Biarritz. Sie liegt am Strand, allein unter Tausenden. Doch umgeben von fröhlichen Strandbesuchern ist sie noch einsamer als in ihrer heimischen Wohnung in Paris. Zum Schluss wartet aber ein kleines Wunder auf Delphine: Manchmal, sehr selten, wenn die Sonne im Meer untergeht, erscheint ihr oberer Rand, bevor sie ganz weg ist, strahlend grün. Sommerliche Tristesse mit einem grünen Hoffnungsschimmer vom Meister Éric Rohmer. (efa)