jW

Keine Luftschlösser

Zu jW vom 9.7.: »Tsipras ist weg«

Der negativen Berichterstattung in der bürgerlichen Presse und auch teilweise in der jW über die Wahlen in Griechenland muss entschieden entgegengetreten werden. Das Ergebnis von Syriza mit 31,5 Prozent ist sehr gut. Man vergleiche das mit 5,5 Prozent für Die Linke in Deutschland zur EU-Wahl. Hinzu kommen in Griechenland noch 8,1 Prozent für Sozialdemokraten, 5,3 Prozent für die Kommunisten von der KKE und 3,4 Prozent für die Linkspartei »Mera 25«. Wichtig wäre nun eine tiefgehende Analyse (…). Ja, Syriza musste gegenüber der EU kapitulieren. Die griechischen Genossen hatten leider keine andere Möglichkeit. Die realen gesellschaftlichen Verhältnisse in Griechenland und Europa ließen keinen anderen Weg zu. Wie sah denn die konkrete Solidarität mit Griechenland aus? Wo kam denn wirkmächtige Unterstützung her? Aus Deutschland, Frankreich, Polen? Nein. Die Unterstützung für Griechenland war extrem schwach und kam über ein paar Besuche von Politikern und ein paar Worthülsen nicht hinaus. Eine große linke Einheitsfront war und ist nicht entstanden. Die Erfolge der Arbeit der griechischen Genossen sollten gewürdigt werden und müssen in die realen gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse eingeordnet werden. Luftschlösser helfen uns nicht weiter. Solidarität und Geschlossenheit mit den griechischen Genossen von Syriza, KKE und »Mera 25«!

Hartmut Koblischke, Magdeburg

Rechts abgebogen

Zu jW vom 11.7.: »Das vergessene Gespräch«

Mir scheint, dass Egon Krenz Gorbatschow gegenüber reichlich naiv und vertrauensselig war und bis heute ist. Dabei hat der Historiker Kurt Gossweiler (1917–2017, jW) in seinem Text »Die vielen Schalen der Zwiebel Gorbatschow« (übrigens wie viele andere auf seiner Homepage abrufbar) sehr gut herausgearbeitet, wie Michail Gorbatschow anfangs zwar noch links blinkte, jedoch zielstrebig nach rechts abbog. Allein schon sein Reden von der Vergangenheit, als habe es bis zur »Perestroika« keinen lichten Tag in der Sowjetunion gegeben, sein Streben nach Partner- und Freundschaft mit dem Imperialismus sowie die versteckten, aber durchaus vernehmbaren Anspielungen auf einen Systemwechsel hätten doch durchaus stutzig machen müssen. Wie heißt es so schön: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen …

Ralph Petroff, per E-Mail

Offene Schulden

Zu jW vom 15.7.: »Entschädigungskandidat des Tages: Familie Hohenzollern«

Wenn die Familie Hohenzollern jetzt das Erbe des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. antreten will, dann gehören da auch die Schulden dazu. Dann muss die Familie aus ihrem Privatvermögen auch die Entschädigungen zahlen für alle Zerstörungen, die Wilhelm II. durch seinen Weltkrieg angerichtet hat.

Ralf Cüppers, Flensburg

Unverantwortliche Polizei

Zu jW vom 20./21.7.: »Sie kommen nicht durch«

Die Einsatztaktik der Polizei, anlässlich des Neonaziaufmarsches in Kassel am 20. Juli ganztägig den gesamten Bus- und Bahnverkehr außer Betrieb zu nehmen, war unverantwortlich und macht den Aufmarsch der Neonazis für diese zu einem vollen Erfolg – für eine derartige Wirkung hätten die Faschisten ansonsten schon mit Panzern auffahren müssen. Leidtragende waren die Schwächsten und Allerschwächsten der Stadt, (…) beispielsweise ältere Menschen, die sich zehn Tage vor dem Monatsersten kein Taxi leisten konnten. Anmerken möchte ich zu Eurem Leitartikel, dass die von Euch dort zitierte Stephanie Schury, anders als angegeben, nicht Stadtverordnete der Partei Die Linke ist, sondern für das Wahlbündnis »Kasseler Linke« im Stadtparlament sitzt. Mag sein, dass es nach den Kommunalwahlen 2021 tatsächlich eine reine Fraktion der Partei Die Linke dort gibt, (…) aber noch ist das nicht die Realität!

Ronald Brunkhorst, Kassel

Verbrechen des Westens

Zu jW vom 22.7.: »Auf Kollisionskurs«

Wenn man sich die deutsche »Qualitätspresse« ansieht, dann fällt eines auf: Es steht dort, der Iran verschärfe die Lage, der Iran gehe aggressiv gegen die demokratischen Staaten vor. Warum wird aber nirgendwo geschrieben, dass die USA einseitig den Atomvertrag gekündigt haben, ungerechtfertigt immer härtere Sanktionen gegen den Iran verhängen, die anderen Signatarstaaten außer leeren Versprechungen nichts unternehmen, den Vertrag zu retten und die USA entsprechend in die Schranken zu verweisen? Großbritannien setzt einfach einen Öltanker fest mit fadenscheinigen Begründungen, die dann auch noch nicht mal mit Fakten untermauert werden. Der Iran sträubt sich, sich dem Diktat der USA zu unterwerfen, also muss er bestraft werden. Ich erinnere nur an eine Meldung aus Bayern: Dort wurden circa 300 Kilogramm hoch angereichertes, waffenfähiges Uran angesammelt. Wo ist der Aufschrei der USA, Großbritanniens und anderer Länder? Nicht nötig, wir sind ja die »Guten«. Doppelmoral beschreibt diesen Zustand nicht ausreichend: Ich nenne es einfach Verbrechen des Westens!

Wolfgang Herzig, per E-Mail

Blinde Hühner

Zu jW vom 19.7.: »Es geht schlimmer«

Wer soll das noch verstehen? Die Welt strotzt nur so vor todbringenden Waffen. Denn mit Völkerfreundschaft macht man keine Gewinne. Statt dessen hat man Bodenschätze und Landgewinn und soviel anderes im Sinn. Das zivile Leben wird immer erbärmlicher, höchstens der Fußball macht die Menschen wie besoffen. Kommt man in einen Warteraum (es gibt nur eine einzige Ärztin in der Stadt), ist er voll. Dort herrscht Totenstille wie im Wachsfigurenkabinett. Da kann man mit einem »Guten Morgen!« die Leute erschrecken. Auf der Straße laufen die Bürger wie blinde Hühner aneinander vorbei. So reich, wie wir an Mordwaffen sind, so arm sind wir an Kultur und Menschlichkeit geworden. Wo finden wir Friedensfreunde einen sicheren Weg für Frieden, Völkerfreundschaft und Solidarität?

Elisabeth Monsig, 95 Jahre, per E-Mail