Letzte Mauser

Rafael Marchante/Reuters Die Arktis brennt, die Forste verdursten, und Portugal flammt (Foto, 22. Juli 2019)

Für Stefan Gärtner

Das Unglück ist, dass es so weitergeht. Das Unglück ist, dass immer weniger Vögel zu sehen und zu vernehmen sind. Das Unglück ist, dass die Zeitungen jeden Tag melden, wie die Korallen und die Insekten und die Säuger und die Tiefseefische sterben, und daneben steht geschrieben, welch großen Spaß es mache, den neuen Audi zu fahren, und nicht mehr in den Urlaub zu fliegen, das sei ja nun auch keine Lösung, denn der Tourismus verbinde die Menschen, während die Welt verreckt, und so geschieht nichts.

Das Unglück ist, dass dauernd etwas passiert und nichts mehr ist. Das Unglück ist, dass nichts mehr sein darf, wie es beschaffen ist. Das Unglück ist die Sprachlosigkeit inmitten des tosenden und schäumenden Meeres des Geredes.

Das Unglück ist, dass die Kanzlerin Sommerinterviews gibt und darüber ernsthaft debattiert wird, und die Blaukehlchen sind weg. Die Kanzlerin, die austauschbare barbarische Angestellte im Dienste der Ausschlachtung, die sich angeblich zivil geriert, zittert, eine Kriegshetzerin von ihren Gnaden lenkt Europa, Taz und Süddeutsche Zeitung jubilieren, und das Draußen west im Modus »stumm« vor sich hin und siecht dahin.

Dahin, dahin. Die Arktis brennt, Portugal flammt, die Forste verdursten, die Bäume geben auf, der letzte Waldlaubsänger verabschiedet sich. Waldlaubsänger – was für ein Name. In ihm klingt an, was das Gegenteil des Unglücks wäre. Haben Sie schon einmal einen Waldlaubsänger singen gehört? Sie werden die Gelegenheit nicht mehr haben.

Das Unglück ist, dass um 20 Uhr die Tagesschau kommt. Das Unglück sind die Menschen am Tresen, sie wissen es und würfeln.

Das Unglück ist, dass die Seidenstraßen und die Autobahnen ausgebaut werden. Das Unglück sind die Gärten in den Vorstädten und die digitalisierten Fluren. Das Unglück ist alles, was man sieht und hört, die Radioprogramme und die Leute sind das Unglück, und man kommt nicht raus, wohin denn?

Das Unglück ist, dass keine Musik mehr komponiert wird und keine Gedichte mehr geschrieben werden. Das Unglück ist, dass du nicht mehr schlafen darfst und dass dich, wärst du irgendwann eingeschlafen, keine Amsel mehr weckt.

Das Unglück ist, dass es funktioniert.

Wann endlich, wann mausert sich die Menschheit?

Es wäre, Ende Juli 2019, an der Zeit, die sie nicht mehr hat.

Es ist aus.