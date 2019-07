Chomsky und die Tofuburger

Timmy Hargesheimer »Und im Radio läuft ein Song von Neil Young« (Lukas Meister)

Begegnungsort Spree, und ein Paar, von Lukas Meister besungen, ist auf dem besten Weg zu ozeanischen Gefühlen des sich Treibenlassens. Ein kleiner Schritt, und die Menschheit ist auf den Sprung gebracht. Den Troubadour packt es am Gemüt: »Sie sprachen über Gedichte, über Noam Chomsky und Sprachgeschichte.« Dass die Ikone der Linguistik und der US-amerikanischen Linken unversehens zum Liebesboten erkoren wird, dürfte ihn verwundern und zudem zu der Feststellung führen, dass das Romantikgebaren junger Großstädter weit weg ist vom verschwitzten Haurucksex bildungsferner Schichten oder dem Glamourgerammel der Schickeria. Meisters Klientel kennt sich indessen mit Tofuburgern und Rucculaparmesankäse und, wie er weiß, mit Metaphern aus. Aber: »Das ist eine Metapher – wofür, das ist egal / Aber von den Bergen aus hat man / den besten Blick aufs Tal.« Aha.

Tatsächlich bewegt sich Meister melancholiegesättigt quer durch die Geographie, von der Spree bis nach Antwerpen, Bad Oldesloe oder Sevilla. Der Reiseführer braucht für seine Tour durch die Empfindsamkeit der hippen intellektuell Gebildeten nur die leise Unterstützung einer Band, die brav unaufdringlich bleibt. Schöner und nicht so verdammt hausbacken wäre es, könnte man die Musik so hören, wie Meister selbst sie mag: »Und im Radio läuft ein Song von Neil Young / fast als wäre der DJ ein Freund.« Zugegeben, deutsche Liedermacher haben zumeist für orgiastische Gitarrenexzesse wenig übrig, und man sollte nicht zuviel von Menschen erwarten, die sich eher als Dichter, weniger als Musiker verstehen.

Immerhin, und da gibt es ein kleines Lob zu vergeben, diesem Liedermacher gelingt es, im Gegensatz zu einem Großteil seiner Zunftkollegen, wenigstens den Anschein von einer Realität zu vermitteln, die außerhalb seiner Innenwelt existiert. Wo andere Liedermacher sich zunehmend in einer Parallelwelt ohne Bezug zur Realität einrichten, wo es nur noch, dem Schlager nicht unähnlich, um ein Sehnen nach einer von allem Unbill abgeschirmten Zweisamkeit geht, da streut Meister einige winzige Realitätspartikel ins Spiel. Und wer zuhört, erfährt, dass Leute, die Chomsky lesen, meist an etwas »Schöneres denken als an den Kontostand«. Der kommt wahrscheinlich eher durch zufällige prekäre Jobs und nicht durch regelmäßige Arbeit an der Supermarktkasse ins Plus. Da krault sich der Hipster den Bart und fragt sich, ob mit gutem Zugerede der Fortpflanzung seiner Art schon Genüge getan ist. War da noch was? Chomsky fragen?