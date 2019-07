Aggressionslust

Hannibal Hanschke/Reuters Alles für den Krieg: Annegret Kramp-Karrenbauer und ihre Rekruten

Zweck der westdeutschen Staatsgründung 1949 war die Aufstellung einer Armee gegen die Sowjetunion. Seit deren Untergang kann die Bundeswehr weltweit schießen und bombardieren. Krieg und Aufrüstung als Staatszweck sind geblieben. Vorzugsweise von Grünen wird das als Zivilisierung der Bundesrepublik gefeiert.

Die gestrige Debatte im Bundestag nach der Vereidigung der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin ergab daher: Von AfD bis zu den Grünen herrscht Einigkeit, die Bundeswehr solle schneller und an mehr Orten in der Welt als bisher Leute umbringen können, mehr Geld sei da. Allein die Linkspartei tanzte aus der Reihe, und der kommissarisch die SPD-Fraktion führende Rolf Mützenich verlangte immerhin Diplomatie statt »militärischem Fußabdruck«. Die Linke beantragte, die Bundesregierung möge Vorschläge für »Abrüstung und Vertrauensbildung in Europa und weltweit« präsentieren, anstatt zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts fürs Militär zu verjubeln. Das Papier wurde kommentarlos in Ausschüsse überwiesen. Mützenich nahm immerhin das Wort »Russland« in den Mund und plädierte für ein gemeinsames Sicherheitssystem. Sonst wäre Dietmar Bartsch (Die Linke) der einzige gewesen, der den russischen »Elefanten«, der bei allen Rüstungsdebatten hierzulande im Raum steht, erwähnte: »Die NATO-Staaten wenden jährlich eine Billion US-Dollar fürs Militär auf, Russland 63 Milliarden.«

Na und? So reden Kapitulanten. Denn, sagte die Ministerin, »wir« unterscheiden uns durch Erfahrung und Überzeugung von den »autoritären Kräften, die uns herausfordern«. Das wurde schon vor 1914 und vor 1939 ähnlich formuliert. Aufrüstung muss sein. Das meinte auch die Deportierpartei AfD und verlangte die »Befähigung zum Kampf«. Christian Lindner (FDP) schloss sich an und traute Kramp-Karrenbauer »Leadership« in allen Waffengattungen und auf allen Kriegsschauplätzen zu (»Afghanistan evaluieren!«). Die CDU meinte, auch in Syrien müsse deutsches Militär »Verantwortung« übernehmen, wenn die USA Bedarf haben. Und der grüne Sicherheitsexperte Tobias Lindner verlangte von der neuen Ministerin, dass sie »mit voller Kraft« die Armee auf Vordermann bringt. Den nächsten deutschen Krieg können dann die Grünen mit besserer Ausstattung beginnen. Die militärpolitische Einheitsfront ohne Linke steht jedenfalls, denn zum Abschluss beruhigte Fritz Felgentreu (SPD) alle Gemüter, die durch Mützenich auf friedenspolitische Gedanken gekommen waren: Seine Partei regiere seit 2013 wieder mit, und seitdem sei der Militärhaushalt um 40 Prozent gestiegen, jetzt in einem Jahr um zwölf Prozent. Das ist schon eine Musikkorpsfanfare wert.

Neu war allein der Wunsch der Ministerin, den »Geburtstag« der Bundeswehr alljährlich am 12. November reichs-, pardon, republikweit mit öffentlichen Gelöbnissen für Bundeswehrrekruten zu begehen. Aggressionslust verpflichtet.