China: USA sind Gefahr für Stabilität in Asien

Beijing. Die VR China wirft den USA und deren Verbündeten vor, mit ihrem militärischen Vorgehen für zunehmende Unsicherheiten in Asien zu sorgen. Die USA würden gezielt ihre »Militärallianzen im asiatisch-pazifischen Raum stärken« und die Präsenz ihrer Streitkräfte ausweiten. Dadurch werde die Sicherheitslage »komplexer«, hieß es in einem am Mittwoch von der Regierung in Beijing vorgelegten Weißbuch zur Militärstrategie Chinas. So habe etwa die Entsendung eines US-Raketenabwehrsystems nach Südkorea das regionale strategische Gleichgewicht »ernsthaft untergraben«. (dpa/jW)