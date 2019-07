Brasilien: Festnahmen nach Hackerangriff

Brasília. Nach einer Hackerattacke auf das Handy von Brasiliens Justizminister Sérgio Moro sind vier Verdächtige festgenommen worden. Sie wurden in der Millionenmetropole São Paulo und in zwei Ortschaften im gleichnamigen Bundesstaat gefasst, wie die brasilianische Bundespolizei am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Unklar war zunächst, ob die Hackerangriffe zu den Medienberichten führten, die Moro in den vergangenen Wochen in Bedrängnis gebracht hatten. Die Enthüllungsplattform The Intercept hatte Textnachrichten veröffentlicht, die zeigen, dass der frühere Richter Moro sich mit Staatsanwälten im Korruptionsverfahren gegen den ehemaligen linken Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva verschworen hatte. (AFP/jW)