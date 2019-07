Islamabad will Gespräche mit Taliban

Washington. Der pakistanische Regierungschef Imran Khan hat Gespräche seiner Regierung mit den islamistischen Taliban angekündigt, um sich für die Beilegung des Afghanistan-Konflikts einzusetzen. Er werde sein Bestes geben, um die Taliban zu Verhandlungen mit Kabul zu bewegen, sagte Khan am Dienstag während seines US-Besuchs. Er sei nach seinem Wahlsieg im Juli 2018 von den Taliban kontaktiert worden, habe ein Treffen jedoch abgelehnt, da die afghanische Regierung dies nicht wollte. Sie hätten sich an ihn gewandt, da er immer die Position vertreten habe, dass es »keine militärische Lösung« für den Krieg in Afghanistan geben könne. (AFP/jW)