Esper neuer Pentagonchef

Washington. Der US-Senat hat Mark Esper als neuen Verteidigungsminister im Kabinett von Präsident Donald Trump bestätigt. Damit ist der Spitzenposten im Pentagon nach mehr als einem halben Jahr wieder regulär besetzt. Der Senat votierte am Dienstag (Ortszeit) mit 90 zu acht Stimmen für den 55jährigen. Esper wurde noch am Dienstag in einer kurzen Zeremonie im Weißen Haus vereidigt. Trump sagte dort, es gebe niemanden, der besser für die Leitung des Pentagon qualifiziert sei als Esper. Der bisherige Ressortchef James Mattis war im Dezember wegen Meinungsverschiedenheiten mit Trump zurückgetreten. (dpa/jW)