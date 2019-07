Lastwagen verstoßen gegen Abgasstandards

Berlin. Angesichts zahlreicher Lastwagen mit manipulierten Abgaswerten hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) am Mittwoch in Berlin strengere Kontrollen und Sanktionen gegen verantwortliche Transportunternehmen gefordert. Bei einer Untersuchung der Uni Heidelberg im Auftrag der DUH überschritten rund 20 Prozent der während der Fahrt gemessenen Lastwagenmotoren die geltenden Abgasstandards. Um die Grenzwerte einzuhalten, müssten die Transportunternehmen ihrem Diesel Harnstoff beimischen, würden dies jedoch wegen des hohen Preises nicht tun. Für die Studie fuhren die Wissenschaftler in mit Messinstrumenten ausgestatteten Fahrzeugen für mehrere Minuten dicht hinter Lastwagen auf der Autobahn. (dpa/jW)