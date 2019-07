Osram: IG Metall gegen Übernahme durch AMS

München. IG Metall stellt sich einer Übernahme von Osram durch den österreichischen Rivalen AMS entgegen. In diesem Fall drohten eine Zerschlagung von Osram und ein enormer Stellenabbau, warnte IG-Metall-Vorstandsmitglied Jürgen Kerner am Mittwoch. »Das ist für uns nicht akzeptabel.« Kerner griff AMS direkt an: Das »unprofessionelle Hin und Her« des Sensorspezialisten aus Premstätten bei Graz zeige, dass sich AMS der Sinnhaftigkeit und Machbarkeit einer Übernahme von Osram selbst nicht sicher sei. Kerner stellte sich auf die Seite der Finanzinvestoren Bain und Carlyle, die Osram für vier Milliarden Euro übernehmen wollen. Sie hatten dem Vorstand und den Vertretern der Beschäftigten konkrete Zusagen gemacht. (Reuters/jW)