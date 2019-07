Syrien: Israelische Raketenangriffe im Süden

Damaskus. Der Süden Syriens ist nach Angaben von Staatsmedien Ziel israelischer Raketenangriffe geworden. Die syrische Nachrichtenagentur SANA berichtete, die Raketen seien in der Nacht zu Mittwoch auf das Gebiet Tall Al-Hara abgefeuert worden, einen Berg in der Provinz Deraa südlich der Hauptstadt Damaskus. Dabei sei es zu Sachschäden gekommen. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht dazu. »Wir kommentieren keine Berichte in ausländischen Medien«, sagte eine Sprecherin. Laut der oppositionsnahen und in London ansässigen »Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte« seien bei dem Angriff vier syrische Soldaten und zwei Mitglieder der mit ihnen verbündeten Milizen verletzt worden. (AFP/dpa/jW)