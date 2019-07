Beijing: Militär könnte nach Hongkong

Beijing. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Ausschreitungen in Hongkong hat die Volksrepublik China die Entsendung chinesischen Militärs in die Sonderverwaltungszone in Betracht gezogen. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums verwies am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Chinas auf einen Gesetzesartikel, der diese Möglichkeit vorsieht. In diesem heißt es, dass die Hongkonger Behörden Beijing »bei Bedarf« um Unterstützung bitten können, um die »öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten«. (AFP/jW)